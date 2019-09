Menina de 7 anos morre ao ser atropelada por homem bêbado em Vitória da Conquista

Uma menina de 7 anos morreu após ser atropelada por um homem alcoolizado em Vitória da Conquista, neste sábado (28). O acidente aconteceu por volta das 21h30, na BR-116, na altura do km 10, próximo ao anel viário.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, modelo Honda Civic, perdeu controle da direção veículo, invadiu o acostamento e atropelou Márcia Stephane Santos Brito, que aguardava para cruzar a via.

Carro ficou destruído após o acidente (Foto: Reprodução/TV Bahia)

A garota estava na companhia da mãe e do padrasto, que já tinha atravessado e as aguardava do outro lado da pista. Ela foi arremessada a uma distância aproximada de 15 metros e morreu no local. Já a mãe sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

Após o atropelamento, testemunhas tentaram agredir o motorista, mas foram impedidos pela polícia, que investiga a informação de populares, de que o homem trafegava em alta velocidade. A máxima permitida na pista é de 60 km/h.

Após o acidente, o motorista foi submetido ao teste de alcoolemia no local, que detectou que ele havia ingerido álcool. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a Central de Flagrantes do Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep), em Vitória da Conquista.

Menina de 7 anos não resistiu e morreu no local (Foto: Reprodução/TV Bahia)

O homem responderá pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

As penas são detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

Márcia Stephane foi enterrada nesta segunda-feira (30).