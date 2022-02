Menina de 9 anos morre ao ter cabelo sugado por ralo de piscina em festa de aniversário da avó

Uma menina de 9 anos morreu afogada ao ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina na cidade de Dois Irmãos do Buriti (MS). Mariana dos Anjos Faria morreu na tarde desse sábado (12).

A família da menina alugou o espaço para comemorar o aniversário de 75 anos da avó paterna da vítima, segundo o g1 Mato Grosso do Sul.

Mariana estava brincando junto com outros familiares quando teve parte do cabelo sugado pelo ralo piscina, segundo relataram parentes.

O pai da menina e um primo perceberam que Mariana estava se afogando. Eles ainda tentaram puxar a menina para fora da água, mas o cabelo de Mariana estava enrolado no ralo da piscina. A menina já não respirava quando foi retirada da água, segundo a publicação.

O pai de Mariana prestou os primeiros socorros ainda na borda da piscina, mas ela já chegou morta ao hospital de Dois Irmãos do Buriti.

Em nota, a escola em que Mariana estudava divulgou que "com imensa dor no coração que recebemos a notícia que a nossa querida aluna Mariana dos Anjos Faria, do quinto ano, foi para a morada celestial". O corpo da menina foi enterrado nesse domingo (13).