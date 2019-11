Menina de 9 anos morre após ser baleada na cabeça em Marechal Rondon

Uma menina de 9 anos morreu após ser baleada na cabeça na Rua do Golfo, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. O crime aconteceu na tarde deste sábado (16). Além da menina, que não teve o nome divulgado, mais duas pessoas ficaram feridas.

A Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foram chamados ao local por volta das 15h45, após serem informados de que duas pessoas tinham sido baleadas na Rua do Golfo, em Marechal Rondon.

No local, os policiais constataram que, além de dois adultos baleados - um homem de 30 anos e uma mulher de 18, que foram socorridos pela PM à emergência de Pirajá -, uma criança de 9 anos também tinha sido atingida pelos disparos. A menina foi socorrida por familiares até o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Não há informações sobre as circunstâncias do caso, nem sobre o estado de saúde dos dois feridos. Moradores de Marechal Rondon, no entanto, informaram que os disparos aconteceram durante uma festa na rua, após uma discussão entre dois homens terminam em tiros.

Os policiais fizeram rondas na região, mas, até por volta das 18h deste sábado, ninguém tinha sido preso.