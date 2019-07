Menina que se emocionou ao ganhar fatia de bolo no aniversário faz festa e viraliza

Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais nos últimos dias tem feito sucesso e emocionado muita gente. Isso porque as imagens feitas pela mãe, Larissa Cristina Fayad Silva, de 28 anos, mostram a pequena Emanuelly de cinco anos chorando ao receber de seu pai um presente: uma fatia de bolo de aniversário. Após a repercussão a família ganhou ajuda para realizar uma festa maior do que a que já estava programada.

Era o último dia 17, seu pai, o pedreiro Antônio Carlos Ferreira da Silva, de 28 anos, contou que saiu muito cedo para trabalhar e não queria acordar a menina para dar os parabéns. Quando saiu do trabalho teve tempo de comprar um bolo.

“Eu estava com R$ 80 no bolso e ia comprar um bolinho, mas não achei. Fui em uma panificadora e só tinha aquela fatia. Eu pensei: ‘Vou levar essa mesma'”, afirmou ao G1. O tamanho do bolo não incomodou a menina que emocionada começou a chorar de alegria.

A cena comoveu gente como o padre Fábio de Melo (ver abaixo), Simone e Simaria, Preta Gil e Solange Almeida. E muitas pessoas resolveram ajudar para a realização do aniversário da Emanuelly.

O aniversário da pequena ocorreu no último sábado, 21, e o pai conta que a família se endividou para fazer a festa e depois da repercussão muitas pessoas decidiram ajudar enviando docinhos e oferecendo ajuda. “A festa foi maior do que eu imaginava”.

O aniversário já estava programado para cumprir uma promessa. “A Emanuelly quase morreu no parto, então a minha mãe fez uma promessa de que só ia cortar o cabelo dela depois que ela fizesse cinco anos. Foi falando sobre isso que ela falou que, como ia cortar o cabelo, queria o aniversário da Bela”, contou ao G1.

Foto: Arquivo Pessoal/Larissa Cristina Sayad

Foi aí que a avó da menina resolveu fazer o aniversário da Bela e a Fera para ela.

O vídeo da menina chorando foi gravado na cidade de Anápolis, a 55 km de Goiânia. A publicação já ultrapassa 300 mil compartilhamentos e mais de 11 milhões de visualizações.