'Menino criado na base aprende a amar e sofrer pelo Vitória'

Na semana em que o Vitória completou 120 anos, o CORREIO realiza uma série de matérias especiais falando sobre a trajetória do rubro-negro nos seus mais de 43.800 dias de vida. E não há como falar da grandeza do Leão sem mencionar a divisão de base do clube: força-motor para que o time elevasse seu patamar tanto na estrutura quanto no próprio desempenho esportivo. “Só a base salva”, diz a torcida. Mas no Vitória é mais além: só a base forma e só a base faz. O próprio rubro-negro é exemplo vivíssimo da teoria.

Último jogador a ser convocado para a Seleção Brasileira jogando por um time baiano, Nadson entende muito bem a mística que gira em torno da fábrica de talentos construída no Vitória. Acima de tudo, ele garante que não se trata apenas de uma mística, senão um projeto de investir nos talentos que existem e estão à espera de uma oportunidade.

Falando em oportunidade, o próprio ‘Nadgol’, apelido que recebeu graças à afinidade com as redes, demorou para ganhar uma chance no Vitória. Seu primeiro teste foi quando tinha acabado de fazer 13 anos. Levado por seu treinador de escolinha de futebol, Carlinhos Capenga, ele saiu de um povoado na região de Serrinha e foi até o Perônio, campo que o clube tinha para peneiras e treinos da base, para sua primeira tentativa na capital. Fez o teste e foi reprovado sob a alegação de que era muito franzino para ser atacante.

Ele precisou aguardar quase quatro anos até uma nova oportunidade aparecer. Mais uma vez levado por seu técnico e grande amigo, pegou estrada até Salvador e fez um novo teste, já com 16 anos. Novamente enfrentou as críticas pelo corpo franzino, mas dessa vez acabou ficando para um período maior.

A ideia inicial do Vitória era integrar Nadson à base do clube e depois emprestá-lo para ganhar experiência em outro lugar. Quem o segurou no próprio rubro-negro foi o preparador físico Alexandre Coutinho, que pediu para a direção mantê-lo no elenco para disputar o campeonato baiano na categoria juvenil. E foi uma decisão acertada: o Vitória saiu campeão da categoria e Nadson marcou 27 gols.

“Aí não tinha jeito, né? Me deixaram no clube e fui ganhando mais espaço. Fiquei no clube de vez, depois passei pro júnior e aos poucos fui ganhando espaço no profissional”, contou o ex-atacante.

Nadson foi campeão e artilheiro durante todos os anos que esteve na base. No currículo de formação, ele foi bicampeão de juniores, campeão do Nordeste e também venceu torneios no exterior - disputar torneios fora do país era algo muito comum à rotina dos garotos do Leão.

Contudo, o maior objetivo da divisão de base é revelar jogadores. Formar atletas para o profissional. Segundo Nadson, o grande diferencial para o Vitória ser um gigante nesse quesito é o período de transição entre a base e o profissional: pelo menos duas vezes na semana os meninos da base desciam para o campo do Barradão, onde faziam coletivos contra os profissionais.

Às segundas-feiras, enfrentavam os atletas que não jogaram no final de semana. Já nas sextas, batiam de frente contra o time que finalizava a preparação para a rodada. Isso ajudava em dois pontos fundamentais: o primeiro de todos era conhecer e ser conhecido pelos profissionais. Em segundo, entender como os profissionais jogavam, o estilo do treinador. A integração era o grande trunfo para revelar.

“É muito bom porque quando o atleta da base sobe já conhece os profissionais, já enturmado e fica mais solto, mais leve. A gente prova pra eles [os profissionais] toda a semana que somos bons de bola. Os profissionais criam um respeito e fica mais fácil pra atleta da base deslanchar. É muita dificuldade você sair com 17, 18 anos da base e pro profissional sem conhecer ninguém”, revelou.

Quando subiu para o profissional, Nadson não deixou a desejar. O histórico fala por si só: logo de cara ele marcou três gols em um Ba-Vi que o rubro-negro perdia por 2x0. O atacante entrou faltando 14 minutos e resolveu a parada pro Vitória. Depois disso, ele iniciou o Brasileiro como artilheiro após marcar 10 gols em 11 partidas. Para completar, em um jogo pela Copa do Brasil, Nadson marcou quatro gols no Palmeiras em pleno Palestra Itália. E o Vitória venceu por 7x2.

“O Vitória passou a ter força quando investiu em sua base e isso está comprovado. Ninguém vai tirar. É a história, o DNA do time”, defendeu.

História, DNA e até a própria palavra ‘base’ são vocábulos recorrentes em qualquer conversa sobre as categorias de formação do Vitória. É esse o caminho apontado por Nadson para uma reconstrução de um clube ainda sofre com turbulências políticas que acabaram afetando a própria identidade do clube.

Lucas Ribeiro, David e Gabriel Paulista foram as vendas mais marcantes do Vitória nesta década, em 2019, 2018 e 2013, respectivamente. Destes, apenas David não foi levado pelo futebol europeu. Ainda assim, Nadson acredita que há necessidade de um resgate e de maior espaço para os atletas revelados no clube.

“Menino criado no clube cria amor, sofre junto e depende do crescimento do time para crescer na vida também”, afirma Nadson, para justificar a necessidade de criar um clube com uma relação de simbiose com os jovens jogadores. Para ele, é necessário construir uma cultura em que quem vem de fora já chegue sabendo que vai precisar de muito esforço para tirar o espaço da molecada no time principal.

Quem ouve uma ideia dessas sem conhecer o histórico do Vitória pode até achar radical. Mas no rubro-negro é diferente: trata-se de um clube que cresceu graças àqueles que formou. Foi venda de jovens oriundos da base que proporcionou o Leão construir seu santuário, suas glórias e sua própria identidade. Não tem jeito. Quando o assunto é Vitória, só a base salva.



