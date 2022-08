Menino de 10 anos morre após entrar em guarda-roupa e inalar desodorante aerossol

Um garoto de 10 anos foi achado desacordado dentro de um guarda-roupa, na noite da quinta-feira (25), em Belo Horizonte, e acabou morrendo.

A mãe de João Victor Santos Mapa contou que o menino estava brincando com os irmãos na casa, que fica no bairro de Pirajá. Quando ela notou a ausência do filho, começou a procurar por João Victor e o achou fechado no guarda-roupa.

As portas do móvel estavam fechados e João Victor estava inconsciente, aparentemente após inalar desodorante aerossol.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas já achou João Victor sem vida. Com o nervosismo, os familiares acabaram interferindo no trabalho dos socorristas e a Polícia Militar foi chamada.

Há suspeita de que o garoto estava cumprindo um "desafio do desodorante" recebido pelas redes sociais, mas essa versão ainda deve ser confirmada, ou não, pela Polícia Civil ao longo da investigação.

"Hoje foi o meu filho, amanhã vai ser o de outro", disse o pai de João Victor, o autônomo Fabiano Teixeira Santos, ao jornal O Tempo. "Ele inalou quase meio vidro de desodorante", acrescenta. Para o pai, João Victor deve ter sido influenciado por vídeos no Youtube. "Ele gostava muito de internet e assistia os vídeos na televisão".