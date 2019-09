Menino de 11 anos vai para escola com 2 facões e fere colega

Foto: Arquivo Pessoal

Um garoto de 11 anos entrou em uma escola municipal em Anápolis (GO), onde estuda, com dois facões nesta segunda-feira (3). De acordo com o G1, ao chegar na sala o adolescente pegou as armas brancas e feriu um colega de 12 anos e ameaçou outros até ser imobilizado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o menino começou a agredir verbalmente os colegas e retirou os dois facões da mochila. Os outros estudantes pediram ajuda ao segurança, que foi até a sala e começou a conversar com o adolescente, pedindo que ele ficasse calmo e soltasse as armas.

Porém, o garoto, relata a ocorrência, "bastante transtornado", desferiu um golpe contra uma colega, que teve um machucado superficial na cabeça. Em seguida, o vigia conseguiu imobilizar a criança e acionou a PM. O aluno e os responsáveis, além da direção da escola, foram levados para a Central de Flagrantes.

Ainda não se sabe as causas do ataque. Como tem menos de 12 anos, o garoto não está sujeito a medidas socioeducativas, mas sim, protetivas.