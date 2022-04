Menino de 7 anos é encontrado em quarto de motel acompanhado da mãe e outros 3 adultos

Assustado e com fome. Assim foi encontrado um garoto de 7 anos, flagrado em um quarto de motel no Distrito Federal, na madrugada de quinta-feira (28). A criança estava acompanhada da mãe e outros três adultos – uma segunda mulher e mais dois homens. Um dos homens, de acordo com a polícia, possuía um mandado de prisão em aberto.

Segundo o portal Metrópoles, a presença da criança no quarto foi percebida por uma funcionária, durante uma confusão a respeito da conta, que o grupo se recusava a pagar. A polícia, então, fora acionada.

Todos foram conduzidos para a delegacia. O garoto relatou que viu um dos homens tentando beijar a mãe dele, mas não teria presenciado cenas de sexo.