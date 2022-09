Menino de 9 anos expõe vida de luxo com iate e carrões após prisão dos pais

Enquanto vários rappers lutam para conseguir ganhar uma carreira musical, o pequeno Messiah Bentley, conhecido como Super Siah, tem apenas 9 anos e já coleciona iates, carrões e jóias.

Com uma vida de luxo e milhões de seguidores nas redes sociais, o menino já é um astro dos Estados Unidos. Ele começou no mundo da música em 2017, quando os pais Evanie e Billy Bentley, enxergaram um potencial no pequeno a possibilidade de faturar bastante.

Com a carreira decolando e o dinheiro entrando, a família conseguiu comprar carrões de luxo e iate. Além da música, Messiah também faz vídeos pregando peças nos pais e nos irmãos, conseguindo acumular quase 2 bilhões de visualizações.

De acordo com o site Page Not Found, do Extra, os pais, em 2019, se declararam culpados das acusações de conspiração para cometer roubo de fundos do governo e roubo de identidade. Devido aos três filhos, a Justiça dos Estados Unidos deu uma sentença de 366 dias para Evanie, enquanto Billy ficou preso por dois anos, ganhando a liberdade em 2021.