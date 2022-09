Menino de cinco anos morre após ser atropelado em Lauro de Freitas

Um menino, identificado como João Victor Valécio dos Passos, 5 anos, morreu nesta sexta-feira (23) no Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A criança estava internada no local após ter sido atropelada na noite de quinta-feira (22) no bairro de Vida Nova, também localizado na cidade de Lauro.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não revelou maiores detalhes sobre como João teria sido atingido. Em nota, porém, informou que as investigações do caso já foram iniciadas. “Um inquérito foi instaurado na 23ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito que vitimou João Victor Valécio dos Passos”, escreve.

Ainda de acordo com informações da polícia, após o ocorrido, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral Menandro de Farias pela mulher que conduzia o veículo que a atingiu na rua. Mesmo assim, João não resistiu aos ferimentos. Depois de deixar a criança no hospital, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi ouvida e liberada pelos policiais

Uma guia para examinar e avaliar a possibilidade de embriaguez da motorista foi expedida para o seguimento das investigações. Além disso, a 23º DT agendou conversas com testemunhas para entender o caso e informou que outras diligências serão realizadas. Informações sobre o sepultamento não foram divulgadas.