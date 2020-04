Menino de menos de 9 anos é mais jovem a morrer por suspeita coronavírus na BA

De acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), que reúne dos cartórios do Brasil, já foi registrada a morte por suspeita covid-19 de um menino de menos de nove anos na Bahia. A informação é do Portal da Transparência, desenvolvido pela Arpen, e consta que o óbito foi registrado em Salvador. A morte da criança, que provavelmente é a vítima mais jovem do coronavírus no estado, ainda não consta nos boletins oficiais da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

O CORREIO solicitou mais informações sobre o óbito à Sesab e ainda aguarda posicionamento e mais detalhes sobre o perfil da criança. Até o momento, sabe-se apenas que a morte foi oficializada em cartório no dia 3 de abril. A informação pode ser acessada diretamente no portal selecionando o estado e a cidade, no caso Salvador.

As estatísticas apresentadas pela plataforma se baseiam nas Declarações de Óbito (DO) registradas nos cartórios do país relacionadas à covid-19, sendo apresentada apenas uma causa para cada óbito. A plataforma leva em conta quando no documento há menção de covid-19 como causa suspeita ou confirmada.

A pessoa mais jovem a morrer por coronavírus na Bahia tinha sido um homem de 25 anos portador de câncer.

Imagem: Reprodução Portal da Transparência/Arpen

Até o momento, o portal da Arpen computou somente 43 mortes por covid-19 na Bahia. O último boletim da Sesab informa 104 mortos no estado. De acordo com a associação, a atualização deste portal obedece a prazos legais e por isso há uma demora em computar todas as mortes no sistema. As famílias tem até 24h após o falecimento para registrar o óbito em cartório que, por sua vez, tem até cinco dias para efetuar o registro de óbito, e depois até oito dias para enviar o ato feito à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), que atualiza a plataforma.