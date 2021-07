Menos de 10ºC: Frio que levou neve ao Sul atinge a Bahia nos próximos dias

Os sulistas estão recebendo a visita da neve nesses últimos dias, que também pode atingir o Sudeste do país. A Bahia também deve experimentar os efeitos desta massa de ar frio nos próximos dias, mas longe das temperaturas negativas registradas em outras regiões do Brasil.

A meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), explica que esta massa de ar frio se formou logo após a passagem de uma frente fria, que trouxe chuvas para todo o Brasil.

Atualmente, o fenômeno está se aproximando das regiões Sudeste e Centro-Oeste. A Bahia deve ser atingida entre o fim desta semana e o início da próxima.

A expectativa é de que a temperatura abaixe entre 4ºC e 6ºC no estado, com as regiões mais altas, como Vitória da Conquista e Chapada Diamantina, enfrentando marcas abaixo de 10ºC. Já em Salvador os termômetros podem abaixar dos 20ºC.

"Essa é a terceira massa de ar frio que registramos esse ano no Brasil. A diferença é que essa é mais forte e provocou neve no Sul. No entanto, não é nada fora dos padrões que observamos historicamente para o inverno brasileiro", esclarece a meteorologista.