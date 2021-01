Menos é mais: verão escaldante eleva o biquíni à peça preferida do momento

Salvador, 40 graus! Os termômetros podem até nem chegar a tanto, mas o verão na cidade é escaldante. O sol desponta com força e traz o vigor da temporada mais quente do ano. Sendo assim, não tem jeito, o biquíni é sempre a peça de moda mais desejada neste calorzão. E não precisamos de muita coisa, menos é sempre mais, com as temperaturas elevadas. E se o momento é de se reinventar, vamos ser criativos. A dica é optar pela mistura como alternativa fashion certeira. Mais que a última tendência do momento, o que vale é escolher aquele modelito que rola sentimento. Então, porque não combinar a calcinha da moda - a queridinha é aquela com shape híbrido, meio asa delta, meio hotpant - com a sua parte de cima preferida, aquela esquecida no armário? É hora de esquecermos das combinações triviais e criarmos a nossa própria. Nem somente de conjuntinhos vivem os biquínis. Fazer seu próprio combo também é trazer personalidade para uma nova forma de vestir. Dissidentes também são os corpos que circulam por aí. Nos aceitar é o primeiro passo para militar por uma era mais inclusiva, criativa e com menos rótulos.

Moda 1 Biquíni verde e rosa (peças avulsas) e brincos neon da Renner . Biquíni meia taça colorido da Caffé Canela e boné by Renner.



Moda 2 Look todo by Caffé Canela ( peças avulsas)



Moda 3 Look todo by Renner ( peças avulsas)

Se pedir o batom emprestado já é de última, imagina em tempos de covid. Uma amiga ficou tão chocada com o feito da amiga que acabou dando para ela de presente

Os boys descolados estão platinando os cabelos e lacrando nas produções, mostrando que homens, podem, sim, ter atitude e ousar quando quiserem

Multiuso

Roupa para ficar em casa ou para sair? Pouco importa. Precisamos nos libertar desses padrões e entender que qualquer peça pode cumprir múltiplas funções, basta a gente querer. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para a nova collab da Jogê (joge.com.br), marca renomada no segmento de roupa íntima feminina, com a ilustradora indiana Swati Chopra (@butachaap). Intitulada de Madagascar, a coleção apresenta inspirações de diferentes lugares do mundo, com modelitos estampados e bem confortáveis, que funcionam como curingas em qualquer armário. E podemos usar onde quisermos!



Lúdico

Não é à toa que a moda se rendeu a uma pegada mais lúdica. Tempos turbulentos necessitam de um certo escapismo e essa fuga pode ser muito bem representada através de um acessório fofo. O vixe amou o brinco de cerejas, garimpado no e-commerce da Merê, que custa R$ 16.

Animal

Os pés do verão devem ser frescos e bem coloridos. E se for animal, melhor ainda. Se a rasteirinha é a preferida dos dias mais quentes, por garantir conforto mais frescor, hora de estampá-lá com uma print bem lacrativa, como esse modelo arrematado na Amaro, que combina zebra mais uma amarração cor de rosa. Rolou sentimento? Arremata por R$ 169,9.

Bem verão

Se tem uma peça essencial para a temporada do calor é a bolsa de praia. Atrás de um modelito trendy para chamar de seu? Dá só uma espiadinha na aposta da Pompéia que além de caber tudo que a gente precisa ainda é amiga do bolso. Custa R$ 89,9.





O escolhido

Um modelito de biquíni que está fazendo sucesso entre as fashionistas é aquele composto por uma calcinha que mistura o shape asa delta com o hotpant. O primeiro é conhecido por ser bem cavado na lateral, valorizando a silhueta, ao deixar as curvas bem em destaque. Já o segundo é composto por uma calcinha mais alta que cobre a cintura. O mix dessas duas referências resulta no queridinho da vez. Onde achar? Lojinha virtual da Morena Flor. Preço: R$ 179,9.

Ressignificado

Que tal um chapéu panamá diferente para você enfrentar o calorzão de Salvador? Quem está a fim de dar um tempo no modelito clássico,

vai adorar o lançamento da Renner, que sai por R$ 69,9 e é adornado com um tereré colorido.