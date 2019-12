Menos trânsito: Pau da Lima terá nova avenida de R$ 9 mi em 2020

A ida para o trabalho e a volta para casa se tornam mais complicadas e cansativas com o engarrafamento. Esta é a realidade dos moradores de Pau da Lima, São Marcos, Jardim Cajazeiras e Vila Canária. Agora, a mobilidade na região vai melhorar com a construção da Avenida João Gilberto - uma via de 2,8 km que vai ligar a Avenida Gal Costa e o bairro de Pau da Lima.

A ordem de serviço da obra foi assinada na manhã desta terça-feira (10) pelo prefeito ACM Neto, em cerimônia realizada na rotatória da Avenida Gal Costa.. Os trabalhos vão começar imediatamente. Para facilitar o acesso entre a Avenida Gal Costa e o bairro de Pau da Lima, o novo empreendimento vai possuir duas pistas com duas faixas de circulação em ambos sentidos e praças de retorno. Na interseção com a Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida com Estrada Velha do Aeroporto, uma rotatória vai eliminar a necessidade de sinaleira.

O empreendimento vai sair da Avenida Gal Costa e passar pelo Jardim Cajazeiras até chegar na Estrada Velha do Aeroporto. Para o prefeito, a nova via vai desafogar o trânsito nas vias da região e, assim, melhorar a qualidade de vidas dos moradores.

“A região de Pau da Lima e São Marcos tem muito trânsito. As vias são estreitas e não tem a largura necessária para uma duplicação. Precisamos criar novos acessos. Criando novos acessos de Pau da Lima com a Gal Costa, a integração regional vai ser facilitada”, disse Neto.

A obra tem um orçamento de R$ 9,1 milhões e deve ficar pronta em nove meses. Se depender da gestão municipal, a intervenção acaba antes. “Vamos seguir com as intervenções num ritmo cada vez mais acelerado”, afirmou o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis.

A intervenção vai trazer grandes mudanças na vida dos moradores da região, aponta o líder comunitário do Jardim Cajazeiras, Jamilson Coutinho. De acordo com ele, era difícil sair e entrar da localidade e seus cerca de 7 mil habitantes tinham dificuldade para se locomover.

“A pessoa entrava no Jardim Cajazeiras pela via principal e não tinha outra saída. Agora vai poder entrar pela Gal Costa e sair no Jardim Cajazeiras”, disse.

Outro ponto ressaltado pelo líder comunitário é o fortalecimento do comércio com a melhoria na mobilidade. O representante do bairro de Pau da Lima, José Batista, conhecido com Sangue Novo, acredita que a nova avenida vai valorizar os imóveis da região.

“Os moradores veem com muito otimismo a obra porque ela vai valorizar os imóveis deles, vão surgir novos empreendimentos comerciais e ela ainda dá garantia de transporte que não chegava em alguns locais”, disse Batista.

Apesar de ter como foco a resolução dos problemas de tráfego na região, Neto percebe que a intervenção viária traz melhorias que ultrapassam apenas a mobilidade urbana.

“A obra valoriza os imóveis e a economia da região. Temos uma região muito forte, principalmente no comércio. A nova via vai facilitar o comércio e permitir que alguns terrenos desocupados da região possam ser ocupados por empresas que vão se instalar aqui. Tem toda essa força de geração de emprego e de promover distribuição de renda”, afirmou.

O vice-prefeito contou que a avenida vai permitir a ligação das ruas do bairro com a nova via. A ideia é fazer a conexão com as ruas para que as pessoas possam chegar em casa sem necessitar passar pela avenida principal de Pau da Lima.

O nome da nova via foi uma sugestão do vice-prefeito. A ideia foi acatada e a Avenida João Gilberto vai homenagear o baiano que é pai da Bossa Nova. A empresa construtora é a Barra S Construção Projetos e Serviços. A obra vai abranger uma área de aproximadamente 92 m².

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier