Méqui Friday: McDonald's terá sanduíche a partir de R$0,90

Quem gosta de aproveitar as promoções da Black Friday para gastar em lanches, pode anotar: até a próxima sexta-feira (26) é possível sanduíches clássicos do McDonald's a partir de R$ 0,90. Os descontos são válidos no app da rede de fast food, no iFood ou para quem paga com o Mercado Pago.

Pagando com o app Mercado Pago, será possível garantir o clássico dos clássicos, o Big Mac, por apenas R$ 0,90, ou um McChicken Bacon pelo mesmo preço (cada). Já o Quarterão ou Cheddar McMelt podem sair por R$ 1,90. Para aproveitar, é preciso realizar o pagamento pelo Código QR Mercado Pago via app do Mercado Pago, onde os descontos serão aplicados automaticamente.

Veja mais algumas sugestões para aproveitar a Méqui Friday:

Ofertas disponíveis no aplicativo do Mc:

● Em 22/11/21 o McFlurry Kit Kat sai por R$ 3,99 na compra de qualquer McOferta;

● Nos dias 23/11 e 24/11/21 o McShake de Ovomaltine sai por R$ 3,99 na compra de qualquer McOferta; e

● No dia 25/11 a McFritas Pequena sai por R$ 1,90.

De 22/11 a 26/11/21:

● McNuggets com 4 unidades por R$ 4,00;

● Chicken Jr por R$ 4,90;

● McDuplo + Bebida 300ml por R$ 10,90.

Confira o que já está disponível no iFood até 30/11/21:

● 2 Cheeseburguer ou Chicken Jr + Bebida com 35% de desconto;

● Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue ou McChicken Cheddar com 39% de desconto;

● 46% de desconto na compra de duas unidades de Hambúrgueres, McChicken Jr, Cheeseburgers, McFiesta, McFritas Médias ou McNuggets com 6 unidades. O cliente pode escolher entre duas unidades do mesmo item ou variar entre as opções.

A marca também terá ofertas relâmpago a partir de R$0,99 no app do iFood ao longo da semana, então vale ficar de olho para garantir sobremesas, acompanhamentos e sanduíches com preços super especiais.