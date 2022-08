Mercadão da Bahia tem opções de presentes para o Dia dos Pais

Aberto há cerca de um mês em Lauro de Freitas, o Mercadão da Bahia está preparado para atender quem está em busca do presente ideal para o Dia dos Pais. São mais de 200 boxes, incluindo mais de 100 operações de diversos segmentos, como mercearia, empório, delicatessen, peixaria, boutiques de carnes e hortifruti, além de bares e restaurantes, entre outros serviços, para presentear ou passar um dia especial com toda a família.

O Mercadão da Bahia oferece 400 vagas de estacionamento e mais de 18 mil m² para atender pais de todos os gostos. Tem cortes de carnes especiais, adegas com os melhores rótulos de vinhos, itens de decoração, frios e queijos especiais, frutas e legumes, variedade em frutos do mar, salão de beleza e barbearia, produtos naturais e fitness, além de bares e restaurantes para um almoço ou happy hour.

Com a diversidade de produtos, serviços e comodidade, o espaço deve se tornar um novo ponto de referência da cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Horário de funcionamento

Com projeto assinado pelo renomado arquiteto Ivan Smarcevscki, o Mercadão da Bahia tem acesso pela avenida Maria Izabel dos Santos, s/n, ao lado do Parque Shopping Bahia. O local funcionará de segunda a sábado, das 7h às 19h, e no domingo, das 7h às 15h. Já a praça de alimentação opera das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 7h às 18h, no domingo.

Enashopp

A comercialização e gestão do Mercadão da Bahia estão a cargo da Enashopp, empresa que tem sua expertise voltada para o desenvolvimento, implantação, comercialização e gestão de shopping centers. Com mais de 30 anos no mercado, a empresa desenvolveu projetos na África e em todo o Brasil. São mais de 1.500 profissionais administrando mais de 1 milhão de m² de área construída, com uma média de 30 milhões de pessoas/ano trafegando nos empreendimentos, 5 mil unidades gerenciadas e mais de 300 mil m² de área bruta locável (ABL).