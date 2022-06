Mercado bilionário: Bahia tem maior número de corretores de seguros;veja dicas

Após passar 10 anos como vendedor em concessionárias de automóveis, em 2008, Ednelson Corrêa,56 anos, decidiu que estava na hora de mudar a área de atuação. Conhecido como Dino, ele teve contato com o universo segurador no antigo trabalho. “Nas concessionárias, havia corretora de seguros interna e eu apoiava esse serviço. Por isso, acabei aprendendo um pouco sobre o setor. Um ano depois, eu já ganhava o equivalente ao meu salário na loja de automóveis”, afirma o corretor.

O mercado de seguros no Brasil registrou uma arrecadação de R$ 82,14 bilhões nos três primeiros meses de 2022. O montante representa crescimento de 15,4% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram movimentados R$ 71,16 bilhões. No ano passado, a alta foi de 11,8% em comparação ao mesmo período de 2020, com faturamento de R$ 306,31 bilhões, segundo os dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

O crescimento e a pujança do segmento estão ligados à pandemia de Covid-19, quando os hábitos mudaram e o foco do consumidor foi seguro de vida, prestamista (de empréstimos, parcelas), funeral, auxílio doença e acidentes pessoais. Dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) mostram que a arrecadação do mercado de seguros de pessoas cresceu 12,72% em 2021. Em termos de valores, foram R$ 51,17 bilhões em prêmios. Este panorama favorece oportunidades no mercado de seguros, não somente para quem já atua no setor, mas também para a entrada de pessoas que querem uma nova profissão atuando como corretor de seguros.

Mercado promissor

De acordo com o diretor regional Norte e Nordeste da Rede Lojacorr, uma rede de corretoras de seguros independentes, Eucrésio Neto, o mercado segurador está em ascensão, em franco crescimento. “Hoje participamos de aproximadamente 4% do PIB nacional. Para se ter uma ideia, nos países de primeiro mundo, essa relevância passa de 8% a 10% do PIB. Então temos à nossa frente um oceano azul para navegar e o corretor de seguros precisa estar preparado”, defende o diretor.

Eucrésio Neto comemora o mercado de trabalho em ascensão, mas enfatiza que o profissional precisa se preparar para atuar bem no mercado (Foto: Divulgação)

Neto destaca que o mercado baiano é o maior mercado de seguros do Norte e Nordeste, contando com aproximadamente 2.900 profissionais habilitados, tanto como pessoas físicas como jurídicas. “No Brasil, temos 99 mil corretores habilitados é um mercado onde a sociedade está cada vez mais madura, buscando mais proteção. Este papel nos cabe. Temos que nos preparar, temos que estar atentos a novas oportunidades, às novas tendências e, principalmente, conhecer, entender e oferecer ao nosso consumidor final os produtos adequados as suas necessidades”, explica.

O diretor de Mercado e Distribuição da Rede Lojacorr Luiz Longobardi Junior acredita que, com a digitalização do mercado, surgiram novas possibilidades, como o Open Insurance (Sistema de Seguros Aberto), em que consumidores de produtos e serviços de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, permitem o compartilhamento de suas informações entre diferentes sociedades autorizadas e credenciadas pela Susep, para otimizar o acesso aos seguros. “Mesmo com a digitalização, o corretor de seguros ainda continua no centro da negociação, sendo o ponto de confiança do segurado”, afirma.

Luiz Longobardi credita à digitalização do mercado o fato de terem surgido novas possibilidades, como o Open Insurance (Foto: Divulgação)

Para o corretor, o Open Insurance será a oportunidade para customizar a oferta para o cliente e atender exatamente sua necessidade. “Não tenho dúvida de que estamos passando por uma profunda transformação. A pandemia acelerou muitos processos de digitalização e muitos outros estão por vir. Entretanto, o principal é sempre ter o cliente como foco”, comenta o gestor.

Formação

Há dois anos atuando na área, Wyllians Frutuoso, 38, atua na Bahia Cred, empresa que surgiu no contexto da pandemia e tem sede em Itabuna. Para ele, o desenvolvimento na área vai exigir que o corretor estude muito os produtos com os quais se desejar trabalhar. “Esse é o ponto mais importante do corretor de seguros. Ter conhecimento de cada produto que será oferecido. Quando você detém de informações privilegiadas (que só acontece quando você estuda o produto), não existe concorrência no mercado que lhe deixe de fora. Dedicação e estudo é fundamental para sucesso na carreira”, ensina.

Wyllians Frutuoso reforça a importância de estudar muito o mercado e o produto com o qual o corretor vai atuar para obter êxito na carreira (Foto: Acervo pessoal)

Eucrésio Neto lembra que o corretor de seguros é o intermediário entre a seguradora e o cliente final. “Sua atuação é como a de um consultor, precisa conhecer seu cliente, entender sua jornada de vida e precisa gostar de proteger. Existem algumas habilidades importantes: ser comunicativo, arrojado, buscar o conhecimento profundo do produto que se vende, ter base teórica na área administrativa e jurídica”, esclarece.

O diretor regional da Lojacorr ressalta que para se tornar um corretor de seguros é preciso ter a habilitação da Superintendência de Seguros Privados(Susep) e, para isso, é necessário realizar uma prova. Hoje, a Escola de Negócios e Seguros e Fundação Getúlio Vargas disponibilizam o curso preparatório para realizar a prova da Susep, que podem ser feitos nas próprias instituições.

“Obtendo a aprovação, se consegue a habilitação para se tornar um corretor de seguros. Após essa etapa estará apto para exercer a profissão. Durante o curso, o candidato identificará a área específica do seguro, seja ela de pessoas, patrimônio ou até mesmo se direcionar para as duas áreas”, esclarece Neto, destacando que a Rede Lojacorr (https://www.redelojacorr.com.br/) está realizando durante todo o mês de junho uma ação chamada de Trilha de Resultados, voltada exatamente para esse momento da vida do profissional que quer conhecer mais sobre o mercado, conhecer as oportunidades, entender quais passos deve seguir para se habilitar, como montar sua corretora de seguros e como fazer ela vender mais.

No tocante à remuneração, os especialistas dizem que ela é muito variável, pois dependerá da carteira que o corretor tem, da construção do seu networking, do segmento em que ele vai atuar.

Responsabilidade profissional

• Vale ressaltar que a profissão do corretor de seguros é tão importante na sociedade que os órgãos reguladores são ligados ao Ministério da Economia. São eles: Conselho Nacional de Seguros Privados, que dá todas as diretrizes para o mercado.

• A Susep acompanha e fiscaliza para o devido cumprimento de tudo aquilo que é determinado. Por isto, a importância do corretor de seguros, já que as seguradoras não podem vender diretamente seus produtos.

• O corretor de seguros é um agente de proteção social e tem a função de proteger.