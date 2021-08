Mercado de seguros baiano cresce 31,4%

Seguros

O mercado de seguros baiano cresceu 31,4% entre janeiro e maio, de acordo com os dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em comparação ao mesmo período do ano passado. O empresarial, residencial e de vida foram os que mais cresceram, com acréscimos de 34%, 35% e 40%, respectivamente. “Com a retomada da economia no Brasil, as flexibilizações e o PIB crescendo, devemos seguir no mesmo ritmo até o fim do ano”, destaca Alexandro Barbosa, presidente do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins (Sindseg BASETO).

Mag Seguros

A MAG Seguros, especializada em vida e previdência, registrou alto crescimento na procura por seguro de vida e previdência na Bahia no primeiro semestre deste ano de 25% na contratação de seguro de vida e 48% de previdência privada, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Nova estratégia

A PwC está expandindo a presença no Brasil com a abertura de um escritório em Fortaleza, que vai se somar às operações da empresa aqui na Bahia e em Pernambuco, na região Nordeste. Serão contratados 300 profissionais na região. Em todo o Brasil, a estratégia “Nova Equação” da PwC prevê a contratação de mais de 7 mil profissionais, mentoria e preparação de 2 mil jovens para o mercado de trabalho em geral e investimentos acima de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos 5 anos.

Para o lar

Com a estratégia de inspirar novos projetos para o lar e movimentar as vendas de casa e decoração, o Bela Vista criou a campanha Bela Casa Liquida, com sorteios de até R$ 50.000 em vale-compras e exposição de uma casa completa com ambientes decorados. O shopping investiu R$ 345 mil na ação, com expectativa de aumentar o fluxo em 20% e alcançar um crescimento de 10% nas vendas. Para participar, os clientes podem trocar R$ 200 em compras por um cupom e concorrer a 5 vales-compras, cada um no valor de R$ 10 mil, para montar ou reformarem seus ambientes com produtos encontrados no mix de lojas do shopping.

Novidades

O Salvador Shopping recebe este mês três novas lojas: a de moda infantil Bebê Básico, a Oven Pizzaria e a loja Esporte Clube Vitória. Este ano, outras 14 marcas ingressaram no mix, entre as novidades recentes estão as exclusivas Tok&Stok Studio e Lindt, além da chegada do restaurante Healthy por Victoria Cintra, a academia Smart Fit, do Mundo Pet, da Brutus Burger, da Mendoá Chocolates e da modernização da Lar Shopping. Outras novidades serão anunciadas em breve.

Planos gratuitos

Em agosto a startup baiana Picktow oferecerá 500 pacotes com serviço de reboque veicular e uma carga de bateria para novos usuários no período de 3 meses. Para ter acesso, é necessário acessar o site www.picktow.com e seguir o regulamento. A plataforma já está disponível para Android e IOS. Em setembro a empresa completa 1 ano, com atuação em 32 municípios. No último semestre foram realizadas cerca de 2.500 solicitações, o que representa crescimento de 12% em relação ao período anterior. A perspectiva para o próximo trimestre é crescer 30%.

Motos elétricas

A Solar Coca-Cola inicia este mês novos testes com veículos movidos a combustíveis alternativos. Desta vez, será realizado um projeto piloto com a Shineray do Brasil, com objetivo de substituir em seis anos 3 mil motos à combustão. A parceria vai utilizar motocicletas elétricas do modelo SHE-3000, recém-produzido e ainda inédito no portfólio da montadora. Neste primeiro momento, a unidade baiana vai atuar com uma SHE-3000.

Semana Sebrae

O Sebrae vai realizar 6ª Semana de Capacitação Empresarial entre os dias 4 e 6 de outubro, com capacitações online e presenciais em todo o estado. Antes mesmo da abertura das inscrições, já estão disponíveis conteúdos sobre vendas que podem ser baixados gratuitamente no site www.semanasebrae.com.br.

Porto Seguro

Poucos meses após o lançamento da rede FTTH em Trancoso, Porto Seguro une-se às cidades baianas que já contam com a Vivo Fibra. Os assinantes recebem, sem custo adicional, roteador wi-fi que disponibiliza conectividade nas faixas de 2,4 GHz e 5GHz, o que garante maior cobertura e alcance, além de outras vantagens.