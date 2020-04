Mercado do Peixe tem entrada controlada a partir deste domingo, 05

Com a proximidade da Semana Santa, a fim de evitar aglomerações de pessoas, a partir deste domingo, 05, o Mercado do Peixe, em Água de Meninos, vai controlar o acesso ao local. Uma operação realizada neste sábado, 04, pelas secretarias municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Ordem Pública (Semop), além da Limpurb, Transalvador e da Guarda Civil Municipal (GCM), notificou os comerciantes, intensificou a limpeza e estabeleceu novas regras de atendimento.

O objetivo é diminuir a circulação de pessoas e conter o novo coronavírus. Amanhã, a entrada passa a ser feita por meio de senhas. Só está permitido o acesso de 50 pessoas por vez e os clientes que aguardarem o atendimento do lado de fora devem manter a distância de um metro, sinalizada com disciplinadores metálicos.

“Essa época já é esperado um incremento no número de clientes no Mercado do Peixe por conta da Semana Santa, mas hoje estamos na luta contra o coronavírus e precisamos ser firmes. Por isso, fizemos o ordenamento do mercado e dos comércios no entorno. Não podemos permitir a aglomeração de pessoas nesses espaços e quem não se adequar será penalizado”, alerta o secretário da Sedur, Sérgio Guanabara.

Para garantir o cumprimento das normas, os técnicos da Sedur e da Semop estarão fiscalizando o local. Diariamente, a Limpurb fará a limpeza da área externa com detergente e, ao final de cada dia, a higienização interna do mercado com uma solução de hipoclorito de sódio e água. Já a Transalvador vai auxiliar no ordenamento do trânsito na região.