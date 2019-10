Mercado do Rio Vermelho recebe exposição de plantas alimentícias não convencionais

Foto: Divulgação

Você sabe o que são PANCs? Se não souber, terão a chance de aprender e até de comê-las neste sábado (5), quando o Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), em Salvador promove uma exposição de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), das 8h às 17h30.

Hortaliças tradicionais, plantas nativas ainda subutilizadas ou pouco conhecidas pela população em geral fazem parte da exposição, promovida pela Rede Panc Bahia, grupo de profissionais, estudantes, agricultores e cozinheiros, encabeçados pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

O grupo tem se articulado com o propósito de dar maior difusão a estas plantas. A ação ressalta a importância da informação sobre o valor destas plantas e busca estimular que a temática esteja inserida no ensino formal.

Foto: Divulgação

Em alguns boxes do Ceasinha é possível encontrar vários exemplos de PANCS, como: semente de coentro, semente de sucupira, creme e óleo de pequi, castanha de baru, andu, fisalis colombiano, batata doce roxa, inhame roxo, inhambu, mangará (batata da taioba), cará-moela, maracujá do mato, limão rosa, melão cruá e chuchu de vento.

Durante a ação no Mercado do Rio Vermelho, os frequentadores poderão se informar mais sobre as Plantas Alimentícias Não Convencionais, fazer degustação, além de ver um mostruário de sementes e exemplares de PANC.