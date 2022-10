Mercado Dois de Julho é reinaugurado após passar por reforma

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quinta-feira (27) a requalificação do Mercado Municipal Dois de Julho. O equipamento está localizado em uma das áreas mais tradicionais da cidade e recebeu diversas melhorias estruturais, que trazem mais conforto aos feirantes e aos consumidores.

O titular da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Alessandro Lordêllo, lembrou que o mercado foi reconstruído em 2016 e já apresentava alguns desgastes provocados pelo tempo. O projeto no local envolveu recuperação de partes metálicas, reforma dos banheiros existentes, nova pintura nas paredes dos dez boxes, nova iluminação em LED, substituição das barracas desmontáveis dos ambulantes e das calhas do telhado, assim como recuperação do piso. A intervenção teve investimento de R$130 mil.

“Há 40 dias iniciamos essa revitalização para que esse mercado ficasse do jeito que o comércio daqui necessita. A estrutura pode abrigar até 70 comerciantes informais. Alguns deles vêm das ilhas para utilizar esse equipamento, que agora está mais moderno”, disse.

Lordêllo acrescentou que a ação se soma a outros investimentos realizados pela administração municipal para fortalecer os ambulantes da cidade, tais como entregas de novos camelódromos, feiras e de mercados públicos. “A Prefeitura nunca se esquivou de estar de mãos dadas com o comercio informal de Salvador. Sempre que possível, levamos melhorias a esses locais, distribuindo novas barracas para que esses empreendedores possam ter melhores condições para desenvolver seu trabalho no dia a dia”, afirmou.