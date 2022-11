Mercado Livre: 78% dos clientes baianos pretendem comprar na Black Friday

Black Friday quente

Este ano, 78% dos baianos indicam que pretendem gastar mais neste ano durante a Black Friday, de acordo com uma pesquisa realizada entre 774 usuários do Mercado Livre e Mercado Pago na última semana de setembro. E mais, 48% dos entrevistados indicaram que pretendem investir em produtos com valores acima de R$ 1 mil – um crescimento de 5 pontos percentuais (p.p) em relação a 2021, em que 38% dos residentes do estado gastaram o mesmo valor. O tíquete-médio alto para a data está relacionado à intenção de compras por categorias, indica o levantamento. Os baianos estão focados em itens de Eletrodomésticos, Moda e Celulares e correlatos. Com a Copa do Mundo se aproximando, 53% dos baianos pretendem comprar televisão e os modelos preferidos são de 40 e 50 polegadas, intenção de compra de 32% e 29% dos baianos participantes, respectivamente. Além disso, 70% pretendem antecipar as compras de Natal no evento.

Vão parcelar

Para pagar suas compras nesta Black Friday, os consumidores baianos já estão contando com as facilidades de pagamento dos varejistas e a maioria quer parcelar: 85% da base têm a intenção de dividir as compras, sendo que 41% dividirá em até seis vezes, reforçando o cuidado de não perder as parcelas de vista. Dos entrevistados, 77% vão utilizar o cartão de crédito, mas 23% deles já contam com as possibilidades do BNPL (By Now Pay Later), as versões digitais do famoso crediário. O Pix ganha cada vez mais espaço e é o meio de pagamento indicado por 19% dos consumidores.

Impacto econômico

Os setores mais ligados à Black Friday devem faturar R$ 4,3 bilhões neste mês de novembro na Bahia. O montante é 0,5% superior verificado no mesmo período do ano passado. No setor de eletro, um dos carros-chefes do período de vendas, as expectativas são de uma alta de 2,3% nas vendas, para um faturamento de R$ 1,64 bilhão. Um ponto de atenção para o consumidor diz respeito ao aumento de preços, aponta a Fecomércio-Ba. Em Salvador, os preços médios dos eletrodomésticos registraram uma alta de 18,69% nos últimos doze meses.

Investimento em Startups

A 3C Invest, plataforma que viabiliza investimento coletivo de pessoas físicas em startups, acaba de captar cerca de R$1 mi para a femtech Gestar, plataforma que conecta gestantes, mães e pais a profissionais que atuam de forma humanizada na saúde materno infantil, e para a edtech Sétimo Ano, que oferece uma educação continuada a médicos e estudantes de medicina. Os aportes foram de R$410 mil e R$570 mil, respectivamente, feitos por 95 investidores.

Nova franquia

Seis meses após a abertura de uma unidade no Shopping da Bahia, a The BBurgers inaugura hoje a loja do Shopping Bela Vista, com investimentos de R$ 500 mil, que vão permitir a geração de 14 empregos diretos. A rede The BBurgers vem crescendo em todo o país e possui mais de 300 unidades com um extenso menu com diversas opções de entradas, petiscos, almoço e sanduíches em três linhas: premium, combos e smash. A rede projeta uma nova unidade no primeiro semestre de 2023.

Unipar apoia

A Unipar e o Instituto Unipar lançaram um edital para projetos incentivados e não incentivados, com objetivo de investir nas frentes de cultura, educação, esporte, social e saneamento. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de novembro de 2022. Está prevista a utilização de recursos próprios e incentivados no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e Fundo do Idoso. Em 2021, a Unipar investiu mais de R$ 11 milhões em recursos próprios e incentivados que foram destinados a doações para ações sociais e patrocínio de projetos nas frentes de cultura, educação, esportes e saneamento para o biênio 2022/23, com impacto em cerca de 850 mil pessoas neste período. Para inscrições acesse: http://editalunipareinstitutounipar.prosas.com.br.

Basf

A Basf está selecionando projetos culturais, esportivos, sociais e ambientais para patrocínio, por meio das leis federais de incentivo. As iniciativas selecionadas serão implementadas em Camaçari e Dias D´Avila, na Bahia, em outras localidades onde a empresa tem unidades produtivas ou onde a empresa possua relacionamentos estratégicos, por exemplo, com clientes locais. A empresa fará aporte de até R$ 400 mil em projetos que valorizem educação científica, empregabilidade e educação ambiental e proteção dos recursos naturais e da biodiversidade. Os interessados devem cadastrar seus projetos no Banco de Incentivados da Prosas (BIP) até o dia 10 de novembro pelo endereço: https://bip.prosas.com.br.