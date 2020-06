Mercado Livre construirá centro de distribuição em Lauro de Freitas

O Mercado Livre escolheu a Bahia para instalar seu primeiro centro de distribuição do Nordeste. A empresa de venda e compras pela internet já possui duas dessas estruturas em São Paulo.

Com investimento de R$ 4 bilhões, o novo espaço terá 35 mil metros quadrados e ficará em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Com capacidade de atender 100 mil clientes por dia, o centro de distribuição contará inicialmente com 50 funcionários, podendo gerar até 500 empresas conforme for expandindo.

O objetivo da instalação é melhorar a logística de distribuição da empresa. De acordo com o Mercado Livre, hoje, pouco mais da metade do que é vendido no site é entregue através de logística própria. Com o novo centro, há chances dessa taxa crescer.

Além de construir o centro de distribuição, o Mercado Livre também promoverá projetos sociais no município baiano. Está previsto, por exemplo, um programa para a educação de 120 jovens da região.