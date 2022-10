Mercado Livre oferece curso online e gratuito para jovens baianos

O Mercado Livre abriu inscrições para mais uma edição do Redes para o Futuro, um programa gratuito de formação profissional voltado à educação e empregabilidade de jovens da América Latina. Ao todo, no Brasil, são 150 vagas para residentes dos estados da Bahia e São Paulo. As inscrições podem ser realizadas até 07 de outubro por meio do formulário digital. Para participar da formação, além de ser residente em um dos estados listados, é preciso ter entre 17 e 29 anos e o Ensino Médio completo até 31 de dezembro de 2022.

Com início em 17 de outubro e duração de dois meses, o programa de formação será virtual e contempla suporte para conexão de internet e auxílio-alimentação durante a formação. Além disso, os alunos certificados recebem uma bolsa do SENAI, que poderá ser usada nos próximos meses para cursos livres em logística via ensino à distância (EAD). Nas 100 horas de formação, distribuídas nos dois meses do curso do Redes para o Futuro, são abordados conteúdos para o desenvolvimento de competências digitais, técnicas e socioemocionais. No Brasil, o Redes para o Futuro é realizado em parceria com o Instituto Aliança.

Ao longo das edições anteriores, realizadas entre 2020 e 2021, a iniciativa já formou cerca de 760 jovens dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais, onde o Mercado Livre tem operações. Em toda América Latina, são mais de 1.000 jovens capacitados gratuitamente. Além da possibilidade de participar de processos seletivos do Mercado Livre, os jovens recebem apoio para inserção profissional em outras empresas, principalmente no setor logístico.

“Por meio desse programa, buscamos impactar positivamente as comunidades onde estamos inseridos, compartilhando conhecimento e construindo pontes para oportunidades reais de desenvolvimento e futuros mais inclusivos”, destaca Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil. “Considerando as três turmas que realizamos entre 2020 e 2021, 80% dos jovens formandos foram absorvidos pelo mercado, contribuindo para o desenvolvimento da economia e mão de obra locais”, completa.

Serviço:

Redes para o Futuro

Período de inscrições: de 23/09 a 07/10

Formulário digital: link

Pré-requisitos: ser residente dos estados de São Paulo ou Bahia, ter entre 17 e 29 anos e Ensino Médio completo até dezembro de 2022

Formato: virtual/noturno

Custo: gratuito

Benefícios: chip para acesso à internet e vale-alimentação