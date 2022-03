Mercado Modelo passará por reforma avaliada em R$12 milhões; saiba detalhes

Dentro da programação pelos 473 anos de Salvador, a Prefeitura dará início às obras de requalificação de um dos símbolos do comércio e do turismo da cidade: o Mercado Modelo, situado na Praça Cairu, no Comércio.

A ordem de serviço será assinada pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (17), às 9h, no próprio local. Na ocasião, serão detalhadas as etapas da obra e o funcionamento do equipamento no período das intervenções.



Com investimento de R$12 milhões, a requalificação será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), o projeto prevê melhorias estruturais e na acessibilidade, proporcionando mais conforto e segurança para permissionários e frequentadores.



