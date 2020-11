Mercado pega fogo em Simões Filho; há risco de desabamento

Um mercado foi atingido por um incêndio na manhã desta quinta-feira (5), na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no térreo do estabelecimento, que fica localizado no bairro de Palmares e tem dois andares. Quatro viaturas dos bombeiros foram deslocadas para conter as chamas.

Os bombeiros ainda estão no local, pois há risco de desabamento e um dos pavimentos possui muitos materiais inflamáveis. Para evitar explosões, os bombeiros tentam resfriar o local.

Um prédio que fica ao lado do mercado também foi atingido. Ninguém ficou ferido.