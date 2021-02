Mercados municipais têm funcionamento alterado neste final de semana

Os mercados municipais de Salvador terão alteração no funcionamento neste final de semana por conta do lockdown parcial que acontecerá em todo estado no perído. As medidas mais duras contra a covid-19 foram anunciadas ontem pelo prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa.

Com as mudanças, não abrirão as portas no sábado (27) e domingo (28) os mercados de Cajazeiras (em Cajazeiras X), Modelo (Comércio), das Flores (Dois de Julho), São Miguel (Baixa dos Sapateiros) e Bonfim. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), estes estabelecimentos não possuem volume de serviços essenciais e estarão fechados.

No mercado de Itapuã, localizado na Rua Genebaldo Figueredo, só as peixarias, açougues e mercearias no térreo estarão abertas neste sábado, das 10h às 16h, e domingo, das 10h às 13h. O Núcleo de Abastecimento (Nacs) Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, também vai operar nesses dias no mesmo horário.

Os mercados do Jardim Cruzeiro, São Cristóvão, Dois de Julho, assim como o Nacs Periperi, funcionarão no sábado, das 10h às 15h, e no domingo, das 10h às 13h. Já o Mercado Popular de Água de Meninos manterá o funcionamento das 5h às 14h, no sábado, e das 5h às 12h, do domingo.

Durante todo o fim de semana, bares, restaurantes, lanchonetes, salão, artesanato e floricultura situados nessas estruturas estarão fechados. O Mercado da Liberdade segue sem funcionar desde março de 2020, por conta do decreto municipal em vigor para o enfrentamento à pandemia.