'Merecíamos esse triunfo', avalia Dado Cavalcanti

O Bahia apenas empatou em 1x1 com o Cuiabá, na noite deste sábado (7), na Arena Pantanal, mas na avaliação do técnico Dado Cavalcanti o tricolor merecia ter deixado o gramado vencedor. Com o resultado, o Bahia agora soma cinco rodadas sem vencer no Brasileirão.

"A gente jogou para vencer. Acho até que merecíamos esse triunfo. Talvez não tenhamos sido tão superiores assim, mas a equipe que comandou mais as ações ofensivas foi o Bahia. Acho que poderíamos ter vencido o jogo contra o América-MG, hoje aqui em Cuiabá. Poderíamos ter vencido o Sport, mas vamos nos readequar, nos reorganizar nos próximos jogos, na próxima sequência. Teremos mais um jogo contra o Atlético-GO, em casa, adversário que a gente entende que pode colocar nossa ideia em prática, de ser uma equipe forte ofensiva, para voltar a vencer e somar três pontos", afirmou o treinador.

Dado Cavalcanti explicou o motivo de Gilberto ter começado entre os reservas. Artilheiro do Bahia na temporada, o atacante foi utilizado aos 23 minutos do segundo tempo, para substituir Rodriguinho. Diante do Cuiabá Óscar Ruiz começou entre os titulares.

"Minha ideia era de manter o padrão do jogo contra o Atlético-MG, com dois atacantes. Dos jogadores disponíveis, eu entendi que o Ruiz era o jogador, porque o Gilberto não tinha condição de jogar. Gilberto veio no sacrifício. Rodallega não veio nas mesmas condições que o Mugni. Os dois pararam dois meses. Na readequação, Mugni foi muito mais rápido, até por idade. Rodallega vai demorar um pouco mais, mas ele precisa estar em campo. Iniciar com ele não passou pela minha cabeça. Eu conversei com Óscar sobre essa função, que ele já tinha feito no Cerro".

Com o resultado, o Bahia se manteve na 10ª colocação, agora com 18 pontos. O Cuiabá somou 14, mas entrou na zona de rebaixamento e está em 17º lugar. Como a 15ª rodada será finalizada na segunda-feira (9), a tabela de classificação ainda pode sofrer mudança.

"O Brasileirão é cercado de alçapões, desafios grandes. Todas as equipes passam por oscilações. E nós passamos, talvez, pela pior delas. Nosso time não se encontrou, perdeu muitos pontos. Espero ter pontuado hoje e ter passado de vez por esse momento ruim que o Bahia teve. Espero que a gente não repita uma sequência tão dolorosa como a dos últimos jogos. A gente voltou a marcar no Brasileiro, somamos um ponto. Não estou satisfeito, longe disso, mas demos um passo pequeno. A gente da comissão técnica divide o Brasileiro em alguns minicampeonatos, e esse foi o pior que tivemos de passar. Deixamos muito a desejar. E agora começamos uma nova sequência de jogos, mais espaçada, não vai ter tanto jogo sucessivo, tantas logísticas ruins de jogos, viagens, saídas. Minha expectativa é que a gente consiga, na próxima sequência de jogos, pontuar bastante para tentar reaver os pontos que perdemos nessa sequência ruim", disse Dado.

O Bahia terá uma semana inteira apenas de treinamentos e só volta a campo no dia 15, quando recebe o Atlético Goianiense, às 18h15, em Pituaçu, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

"O descanso, vários jogadores precisam ter. Eles terão. Vamos dar uma margem de domingo a domingo. Temos uma viagem longa. Na segunda, os jogadores vão descansar. O tempo é importante para recuperar vários desses atletas. Esse momento de descanso vai ser muito saudável. Vamos ganhar tempo para vários jogadores que estão no DM. Jonas vai voltar a treinar, Ligger também. Thony não vai ser para agora. Vai ser um pouco mais longa. Vários desses jogadores também precisam treinar, ganhar lastro, força, para superar as adversidades", afirmou Dado Cavalcanti.