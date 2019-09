Mês começa quente para startups

O mês de setembro promete ser um dos mais agitados para o ecossistema de inovação da Bahia e Brasil. O nono mês do ano começa com pelo três editais de grande corporações convocando startups - empresas em fase inicial que usam tecnologias de ponta para inovar processos e produtos - para ajudá-las a inovar. Dois são da área financeira e um da cervejaria Ambev. Confira as regras, os objetivos e os prazos deles:



Ambev busca ideias disruptivas - A cervejaria lançou o Start Ambev, um programa para recrutar mentes empreendedoras e criativas em todo o Brasil. Numa primeira fase, o programa vai selecionar as 60 ideias mais disruptivas. Os autores serão convidados para participar de um final de semana de imersão na sede da empresa, com conversas, avaliações, hackatons e pitches para que elas, as ideias, sejam melhor apresentadas aos jurados. Dessa imersão, serão escolhidas 15 ideias finalistas, que vão receber aporte de R$ 50 mil, cada, para que o projeto idealizado saia do papel e vire realidade. Os escolhidos também ganharão mentoria para assuntos jurídicos, financeiros e de marketing pelo período de 3 meses. Interessados devem inscrever seus projetos pelo site do programa (www.startambev.com.br) até 30 de setembro de 2019. Para participação é necessário ter mais de 18 (dezoito) anos e residir no Brasil. As ideias e projetos podem ser de diferentes áreas, como marketing, logística, finanças ou produção, tecnologia, sustentabilidade.

“O Brasil está repleto de milhares de pessoas com ótimas ideias, mas que, por motivos financeiros ou falta de recursos técnicos, ainda estão guardadas dentro de uma gaveta. Nós queremos mudar isso e desenvolver uma parceria com esses empreendedores criativos, ajudando a dar vida aos seus sonhos e trabalhando juntos para criar soluções inovadoras, afirma Gustavo Saab, gerente de marketing capabilities da Cervejaria Ambev.

Banco dá até R$ 70 mil por projeto - Estão abertas as inscrições para a segunda turma do Opp, hub de oportunidades para startups brasileiras sediado no C6 Bank, novo banco para pessoas físicas e jurídicas. As startups selecionadas receberão mentoria, capacitação e ficarão incubadas no coworking da instituição financeira, que fica dentro do banco, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Há possibilidade de aporte financeiro de até R$ 70 mil por empresa. Serão selecionadas até nove startups. Na primeira edição do programa, que começou em janeiro deste ano, seis startups da Bahia participaram da seleção. Segundo a ABStartups (Associação Brasileira de Startups), o Estado é o sétimo com mais startups em atividade no Brasil.

O programa de mentoria foi desenhado para impulsionar startups em estágio inicial. Elas podem estar no processo de construção de seu MVP (Produto Mínimo Viável, na sigla em inglês) ou estar na fase de prototipagem e estruturação do modelo de negócios. Podem se inscrever no programa startups cujos negócios estejam relacionados a verticais como meios de pagamento, crédito e cobrança, soluções de gestão e outras oportunidades que tenham conexão com o C6 Bank e outras empresas do grupo, que conta com companhias como a PayGo (empresa de tecnologia em captura de transações com cartões), a Setis (principal fornecedora de soluções para terminais de pagamento do Brasil) e a C6 Capital Securities LLC (corretora de valores mobiliários com sede em Nova York). As inscrições para o programa de mentoria estão abertas até 8 de setembro no site https://www.oppc6.com/.



“A Bahia se firmou como um centro empreendedor importante no país, e gostaríamos que mais startups do Estado participassem das inscrições para a nossa próxima turma de mentoria”, diz Thiago Soares, head de Opp.

Para facilitar vida do cliente - O Banco PAN está selecionando startups para desafios de tecnologia que repercutam em uma melhor prestação de serviços a seus clientes. São quatro os desafios propostos às empresas de tecnologia de ponta: Canais alternativos de cobrança, Auxílio para geração de renda extra, Soluções de cybersecurity para prevenção à fraude e Tecnologias para o aprimoramento do atendimento. Inscrições até 6 de outubro, no site do banco (www.bancopan.com.br) . As empresas selecionadas para o Programa de Desafios poderão testar suas soluções e, futuramente, se tornarem parceiras ou fornecedoras do PAN. Além disso, receberão suporte e mentorias para a aplicação da tecnologia.



Energia solar: governo quer aumentar a demanda para atrair empresas

A Bahia já ostenta números positivos no setor de geração distribuída de energia, e também um case bem sucedido de verticalização da cadeia produtiva em relação aos grandes empreendimentos de energia eólica. Agora, um grupo de trabalho montado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) tenta juntar as duas pontas.

A ideia é, em parceria com o Sebrae, incentivar o crescimento do mercado de Geração Distribuída e atrair indústrias de componentes para a Bahia. Um dos focos do grupo de trabalho é o de aumentar os investimentos de residências, condomínios e empresas na microgeração de energia. Com esses investimentos - especialmente na instalação de placas fotovoltaicas para energia solar. Outro foco é o de capacitar trabalhadores para o mercado de instalação de placas fotovoltaicas.

“Percebemos que é preciso fazer chegar ao interior uma maior divulgação sobre o mercado solar fotovoltaico. A ideia é estabelecer parcerias com instituições de ensino espalhados pelo estado para formar profissionais nesse mercado. Nosso objetivo é gerar demanda suficiente de projetos para atrairmos fábricas de componentes para equipamento solar”, afirma Laís Maciel Lafuente, diretora de Interiorização do Desenvolvimento da SDE. Atualmente, segundo a SDE, a Bahia tem 177 megawatt (MW) de potência instalável neste setor energético e a possibilidade de crescimento do é de 92%. Cerca de 32% das unidades geradoras estão localizadas em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Casamento, um bom negócio

Se tem um segmento não tem receio da crise é o de casamentos. Inaugurado em junho passado, o Cerimonial Villa Cheberle, em Lauro de Freitas, apostou neste segmento e já está colhendo os frutos do negócio. Até meados do próximo ano, o espaço já tem mais de uma dezena de casamentos agendados. Além das cerimônias, o espaço também está apostando nos eventos corporativos, de olho nas festas de confraternização das empresas. A agenda para estes eventos, foi aberta no mês passado e a lista de reservas só faz crescer. Para atender a esta demanda e oferecer ainda mais conforto aos clientes, os empresários Ester Aguirre e Fábio Cheberle, iniciaram ampliações da área do gazebo e estão investindo em novos equipamentos em duas suítes para as noivas, além do auditório.



Cartão pré-pago cresce em Salvador

Opção desburocratizada e barata para lidar com dinheiro, o cartão pré-pago registra crescimento em todo o país, inclusive em Salvador. Dados da Acesso, fintech especializada em meios de pagamento digitais, apontam que por aqui, 52% das transações com cartão pré-pago são feitas em sites e serviços digitais, enquanto 48% são realizadas lojas físicas. Entre as categorias de gastos no pré-pago mais comuns feitas pelos soteropolitanos estão supermercados (16%), entretenimento (8%), alimentação (24%) e combustível (8%). O perfil do cliente dos pré-pagos é bastante variado na capital baiana. Ele tem, em sua maioria, entre 41 e 50 anos, contabilizando 22% do total de usuários. A faixa etária dos 26 a 35 anos também é representativa, correspondendo a 25% da base. Além disso, o usuário da cidade gasta, em média, R$110,00 por mês com o cartão. ”A Bahia responde por 36% do PIB do Nordeste e Salvador, sendo a cidade a mais desenvolvida do estado por sua presença de suporte comercial e de serviços. O crescimento na região mostra o quanto o cartão pré-pago transformou a experiência de como o soteropolitano compra, principalmente por ser um produto descomplicado e de fácil uso”, explica Davi Holanda, CEO da Acesso.

3,5 bi de reais foram transacionados com cartões pré-pagos no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 58,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na mesma base comparativa, os cartões de crédito e débito cresceram, respectivamente, 1,7,8% e 15,1%.



Consumo digital cresce na Bahia

Com o crescimento de brasileiros ativos no comércio eletrônico e a popularização dos aplicativos de música, filmes e transporte, nos últimos anos, um novo tipo de consumidor, o digital, vem se popularizando em todo o país. Mesmo sendo uma modalidade recente em algumas regiões do Brasil, essa forma de consumo cresce exponencialmente em números de consumidores e de transações no varejo online. De acordo com análise do Score Digital – modelo estatístico que avalia os hábitos de compra, desenvolvido pioneiramente no Brasil pela Visa Consulting & Analytics (VCA) – consultoria da Visa, 57% da população brasileira portadora de cartão Visa já se enquadra no perfil do consumidor digital, aqueles que usam canais como app e lojas online em suas compras, sendo 4,8% desses consumidores residentes do Estado da Bahia.

Para entender o perfil dos compradores digitais, o Score Digital avalia os hábitos de compras em três categorias: o Low Digital, que possuem um consumo digital esporádico; o Medium Digital, que já adotam esses canais no dia a dia, mas em quantidade inferior às transações em lojas físicas; e os Heavy Digital, que realizam predominantemente compras no mundo digital. No novo estudo realizado entre 2019 e 2018, a porcentagem de consumidores considerados Low Digital se manteve em relação ao ano de 2017 (de 69% para 68%), enquanto as outras categorias Medium Digital e Heavy Digital tiveram um aumento considerável (Medium de 21% para 24% e Heavy de 4% para 9%). Isso significa que, em média, os consumidores brasileiros estão cada vez mais confiantes e com acesso para realizar pagamentos digitais. Já os negócios com maior crescimento nas transações entre os meses de julho a setembro de 2018 e os meses de janeiro a março de 2019 foram aqueles associados ao transporte terrestre com mais de 11 milhões de transações; enquanto os negócios relacionados ao consumo de streaming e mídia digital registraram mais de 2 milhões de transações; e os de entrega de alimentos passaram de 5 milhões de transações.

Empreendedorismo feminino

O Sebrae em Salvador vai oferecer uma turma do Empretec exclusiva para mulheres no mês de outubro. As interessadas já podem fazer a inscrição na Loja Virtual do Sebrae (www.ba.agenciasebrae.com.br) para participar da etapa de entrevistas, que acontece nos dias 23, 25, 26 e 30 de setembro. Já o seminário será realizado de 7 a 12 de outubro. A turma exclusiva acontece em meio à campanha Outubro Rosa, que busca alertar as mulheres para o combate e a prevenção ao câncer de mama O Empretec é uma metodologia criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), aplicada no Brasil com exclusividade pelo Sebrae.

FIQUE POR DENTRO

EVENTOS - A cada vez mais exigente organização de eventos – com demandas desde a locação de espaços e equipamentos, serviços de alimentos e bebidas, hotelaria até a contratação de profissionais nas áreas de confeitaria, fotografia, animação, floristas e decoradores,mot8vam a realização do Party Experience 1.0. O evento pretende elevar o patamar de conhecimento sobre negócios e tendências de organização de eventos com o oferecimento de cursos e workshops. Nos dias 23 e 24 de outubro, das 8:30 às 18:00h, no Congrats Hall. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da Academia do Festeiro Empreendedor: www.academiadofesteiro.com.br

PMEs - O Banco do Nordeste ultrapassou R$ 2,1 bilhões aplicados em micro e pequenas empresas (MPE), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Na Bahia foram contratados R$ 437 milhões. O valor total investido representa crescimento de 46,9% nas aplicações na comparação com o mesmo período de 2018. Ao todo, o BNB contratou 19,9 mil operações de crédito com MPEs em toda a região Nordeste e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Até dezembro a previsão é que R$ 3,4 bilhões sejam aplicados com recursos internos e do FNE no segmento, responsável por grande parte da geração de empregos na Região.

EXPERIÊNCIA - Um dos principais polos tecnológicos do nordeste brasileiro, a Bahia se tornou um importante centro de inovação no País. Pensando nos fãs de tecnologia, a Samsung inaugurou sua primeira loja no Nordeste com o novo conceito da marca, que valoriza experiências diferenciadas e exclusivas a partir do contato do consumidor com os mais recentes lançamentos da marca. A unidade está em funcionamento no Boulevard Shopping, em Feira de Santana (BA).



NIVER - O Maxxi Atacado, do Grupo BIG (antes, Walmart Brasil), comemora em setembro 30 anos de história no Brasil e, para celebrar, a marca lançou a promoção “Vem que a festa está boa demais”. A campanha prevê o sorteio de três carros 0km e mais de 1.000 vales-compra no valor de R$ 100,00 cada para serem utilizados em qualquer uma das 43 lojas espalhadas por 11 estados brasileiros. A ação acontece no período de 29 de agosto a 30 de setembro. Para participar da promoção, basta realizar compras acima de R$ 100,00 e cadastrar o cupom de compra no site www.aniversariomaxxiatacado.com.br para gerar um número da sorte.

PREMIAÇÃO - Sinônimo de qualidade no atendimento, ambiente aconchegante e sabor único, o Outback Steakhouse foi premiado pela Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) como Melhor Restaurante na categoria Alimentação. O Outback possui o selo Hors Concours da Alshop por ter sido reconhecido pela premiação diversas vezes. Criado em 1998, o Prêmio Lojista Alshop reconhece anualmente os principais players do varejo de shopping brasileiro. A premiação é concedida por meio de voto popular.