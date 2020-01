Mesa para três no Palácio Thomé de Souza

As negociações para a vaga de vice de Bruno Reis (DEM) na disputa pela prefeitura de Salvador se afunilaram em três nomes, todos eles já avalizados por caciques democratas, afirmaram articuladores políticos do Palácio Thomé de Souza. Segundo apurou a Satélite, o presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Jr. (SD), ocupa o primeiro lugar da fila. Recentemente, ele fechou um acordo que lhe garante prioridade sobre os demais concorrentes ao posto. "Hoje, Geraldinho tem a preferência e pode optar entre ser candidato a vice-prefeito ou continuar à frente da Câmara, desde que sejam cumpridas algumas condicionantes", disse um dos responsáveis pela montagem da chapa majoritária liderada pelo DEM na capital.

Entre as contrapartidas apresentadas a Geraldo Jr., a principal delas passa pelo futuro partidário do vereador. Atualmente filiado ao Solidariedade, o presidente da Câmara foi informado de que, para ser vice de Bruno Reis, só há dois caminhos: se filiar ao PDT ou ao Republicanos (ex-PRB). A permanência no Solidariedade ou uma eventual migração para o MDB, como ele cogita, lhe tiraria do jogo pela prefeitura. A presidência da Câmara, por outro lado, estaria assegurada.

Fila que anda

Caso Geraldo Jr. opte por permanecer no controle do Legislativo municipal, a avaliação entre aliados próximos ao prefeito ACM Neto (DEM) é a de que o secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, assumiria seu lugar no páreo e ficaria a um passo de ocupar a vaga de vice. Prates, que estava prestes a ingressar no PDT, colocou a mudança de legenda em modo de espera e vai aguardar a posição de Geraldo antes de se mover em definitivo. Até lá, vai observar a direção dos ventos e manter, sem fazer barulho, a pré-candidatura a prefeito pelo PDT, mesmo sem estar oficialmente filiado ao partido.

Terceira via

Integrantes do núcleo político da prefeitura asseguram também que, embora Geraldo Jr. e Leo Prates ocupem as duas primeiras posições do páreo, o ex-deputado federal Irmão Lázaro tem chances muito altas de ganhar a disputa contra ambos. "Nossos cálculos levam em conta a popularidade e o recall de Lázaro, sobretudo, junto ao enorme eleitorado evangélico de Salvador. A depender da configuração, ele se torna mais importante que os demais", explica um influente líder do DEM.



Ponta de lápis

Estrategistas da base aliada ao PT e da oposição estão certos de que não há qualquer tipo de previsão capaz de estimar o resultado do confronto eleitoral nos maiores colégios do interior baiano. Pela conta da turma, a tendência de renovação vem se mostrando muito forte em boa parte dos redutos com eleitorado acima dos 40 mil. No restante, conforme as estimativas, ainda é possível manter diferença numérica elástica, mas somente em cidades menores.

Olho no lance

Não demora muito para que PF e Ministério Público Federal liguem as pontas sobre a venda de sentenças investigada pela Operação Faroeste e determinados políticos baianos. Falta só o aval superior.