Mesmo com jejum, Ramon vê evolução no Vitória: 'Muito confiante'

Pela primeira vez após um mês no Vitória, o técnico Ramon Menezes teve a primeira semana livre para treinos. Esse tempo de preparação é importante, já que o time vive um jejum na Série B, e não vence há quatro jogos. Neste período, acumulou três derrotas e um empate.

Nesta sexta-feira (9), o treinador comandou a última de cinco sessões de atividades na Toca do Leão. Ramon disse ver uma evolução na equipe.

"Melhoramos muito, uma circulação rápida, melhorar nossa definição. Em relação ao posicionamento, já tive um pouco mais de tempo, nas conversas e dentro do campo, para eles entenderem tudo o que venho passado. Certeza que a gente está no caminho certo, no crescimento. Criar competitividade sadia dentro do grupo, saber que às vezes o momento é do companheiro. Mesmo não começando o jogo, pode decidir. Tudo isso que envolve nosso crescimento", disse.

O técnico falou sobre a importância do período livre para os trabalhos, e comentou sobre os desfalques para o próximo jogo, contra o Confiança. Titular contra o Goiás, o zagueiro Thallisson Kelven não viajou com o grupo, por desgaste muscular. Além dele, Raul Prata já tinha sido vetado pelo departamento médico. A partida será neste sábado (10), às 19h, no Batistão, em Aracaju.

"Foi a primeira oportunidade de ficar de três a quatro dias junto com os atletas. Fazer um pouco mais de parte tática, das correções. Lógico que a gente não tem ainda todo mundo à disposição. Não tem o Vico, Guilherme Rend. Não vamos ter o Raul para esse jogo e nem o Thalisson, que fez uma ótima partida contra o Goiás. Mas eu não sou treinador para ficar lamentando ausências de jogador. Desde que cheguei, falei muito pouco sobre a falta de tempo de trabalho. Passar confiança para todos esses jogadores que estão à disposição", afirmou.

"O mais importante todo mundo sabe o que fazer, como fazer. Estou muito confiante em cima do trabalho. O trabalho está crescendo. A confiança vem com os resultados. Vamos procurar fazer o nosso jogo, tudo aquilo que nós treinamos durante a semana. Estou muito confiante em cima disso", completou o técnico.

Ramon também comentou sobre o que está faltando ao time para engatar uma sequência de vitórias. "A definição, aquilo que falei há alguns jogos. Faltou definição. Nós criamos muito, sempre tivemos a maior posse de bola, batemos muito na circulação um pouco mais rápida. Tive um pouco mais de tempo para trabalhar um pouco mais, buscar as correções, para que a gente possa fazer um grande jogo".

O treinador do Vitória não revelou qual a estratégia será utilizada contra o Confiança. Nos últimos compromissos fora de casa, ele apostou em um sistema com três zagueiros para iniciar as partidas.

"Se parar para analisar, sempre tivemos uma base. As mudanças, quando você joga terça-sexta, terça-sábado, elas vão ocorrer. Por cartão, por lesão. Quando você chega em um clube, lógico que você, por mais conhecimento que tenha em relação aos atletas, mas ele vem no dia a dia, do comportamento. E aí também envolve o adversário. Hoje tenho uma leitura mais segura de tudo o que estou vendo. Muito mais convicção. E o entendimento daquilo que os atletas têm me passado, sobre o crescimento do trabalho e a confiança que existe aqui".

Confira outros trechos da entrevista de Ramon Menezes:

O que esperar nos próximos jogos?

Melhorar na competição. Acho que o entendimento vem crescendo em cima do trabalho. Isso é muito importante. A sequência é muito importante no campeonato, a sequência de bons resultados, vencer os jogos. Acho que temos condições de fazer bons jogos dentro e fora de casa. Isso o que nós temos em mente.

Setor que mais exigiu

A busca do equilíbrio. Tem alguns dias para buscar as correções, fazer o equilíbrio entre o setor ofensivo e defensivo. Sabemos o que precisamos melhorar. A mudança de comportamento em determinados momentos do jogo, melhorar o nosso último terço do campo, o poder de definição. Mas o trabalho está crescendo. Time já tem uma cara, um padrão. Expectativa de fazer um grande jogo contra o Confiança.

Gabriel Bispo ou João Pedro?

Está todo mundo preparado para jogar. Isso é o mais importante dentro de um grupo. O jogador que for a campo vai estar preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente para cumprir aquilo que nós pretendemos, que nós trabalhamos durante a semana.

Fé em Senhor do Bonfim

Eu sou um homem de fé. É muito importante acreditar. Eu acredito muito em Deus. Desde quando cheguei, na minha primeira passagem, sempre tive como costume reservar um dia na semana para ir no Bonfim para fazer minhas orações. Agora, tive a oportunidade de ir só uma vez, mas já fui nesse pouco tempo que tive. Pretendo, quando tiver um pouco mais de tempo, quando a coisas clarearem da maneira que eu imagino, que consiga ir no Bonfim com mais frequência.

Maratona de jogos

É lógico que, se eu ficar aqui reclamando, porque praticamente em oito jogos em vinte e poucos dias, isso afeta muito a parte física, tática, uma série de coisas. Por outro lado, temos que assumir a responsabilidade que, mesmo com esse número excessivo de jogos, esperávamos ter um rendimento melhor. Enfim, o que passou, passou. Agora, nesses dias que trabalhamos, é tentar recuperar todo mundo, como fizemos, melhorar, fazer correções, como fizemos.