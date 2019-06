Mesmo no Z4, Vitória ainda não estreou metade dos seus reforços

Mesmo com o time em profunda crise, na vice-lanterna da Série B, o Vitória ainda não utilizou um bom número dos reforços que trouxe. Restam duas chances antes da pausa para a Copa América, a partir de 12 de junho.

Desde que chegou ao clube, o presidente Paulo Carneiro trouxe 12 reforços. Destes, apenas metade entrou em campo em seis rodadas da Série B.

Um deles é o lateral-direito Van. Apesar da posição ser uma das maiores carências da equipe, o reforço ainda não jogou porque chegou do Bahia de Feira após o estadual com uma lesão muscular.

"Ele jogou todo o Baiano e chegou ao clube com uma lesão. Então não é uma situação de falta de jogo. A gente diz que é um 'jogador jogado' nesse ano, mas teve que tratar a lesão", explicou o técnico Osmar Loss.

Recuperado da lesão, Van deve estrear no sábado (8), contra o Sport, na Ilha do Retiro. Em entrevista nesta sexta-feira (6), Loss confirmou o fim das improvisações no setor.

Outro que ainda não estreou é o meia Felipe Gedoz, contratado do Athletico-PR. Segundo Loss, a situação do meia é bem diferente: "Gedoz vem de pouca atividade. Não só nessa temporada, mas também na temporada passada. Ele subiu com o Goiás (na Série B 2018) mas não teve frequência de atuações como titular".

De fato, em 2018 Gedoz fez 18 jogos pelo Goiás na Série B, 12 deles como titular. Em 2019 ainda não jogou: a última vez em que esteve em campo foi no dia 24 de novembro do ano passado. "Temos que ser muito mais minuciosos no caso dele. Mas são atletas (Gedoz e Van) que estão totalmente integrados ao trabalho da equipe", completou Loss.

Completam a lista o zagueiro Dedé (que veio do Independente-PA), o volante Romisson (ex-Guarani) e os atacantes Wesley (do sub-20 do Palmeiras) e Marcelo (do sub-20 do Cruzeiro).

Os quatro acima já estão à disposição de Loss e vêm sendo relacionados para os jogos - inclusive todos estiveram no banco na derrota por 2x0 para o Bragantino - mas por opção do técnico sequer entraram em campo.