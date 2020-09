'Messi e CR7 jogam mal, por que eu também não posso?', diz Léo Ceará

Ele é o artilheiro do Vitória na temporada, mas admite que não jogou bem nas duas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Autor de sete gols, Léo Ceará passou em branco contra Cruzeiro e Juventude. "Tenho minha autocrítica. Nos dois jogos fui bem abaixo do que vinha produzindo. Mas tranquilidade. Tenho dois jogos sem marcar. Pô, Messi e Cristiano Ronaldo jogam mal, por que eu também não posso jogar mal? Minha fase de se preocupar com isso já passou. Sei da minha qualidade. Já mostrei isso. É ter tranquilidade e trabalhar porque os gols vão sair naturalmente", afirmou o centroavante.

Os gols do homem de referência da área rubro-negra fizeram falta. O Vitória perdeu para o Cruzeiro por 1x0, no Mineirão, em Belo Horizonte, e empatou com o Juventude em 1x1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A única bola na rede comemorada pelo Leão foi de Vico. Com 14 pontos, o time comandado pelo técnico Bruno Pivetti é o 8º colocado da Série B.

"A gente poderia estar melhor na tabela. A gente tem um elenco muito qualificado. No meu ponto de vista, a Série B é uma competição muito difícil. Tem muitos times qualificados, como o nosso. Claro que a gente poderia ter vencido o jogo contra o Cruzeiro, contra o Juventude, mas as equipes também têm suas qualidades. Não tem que ficar lamentando pelos pontos perdidos fora de casa. Agora a gente tem dois jogos em casa e é procurar vencer os dois", projetou Léo Ceará.

Depois de dois jogos fora de casa, o Vitória fará duas partidas seguidas no Barradão. Na 11ª rodada, o rubro-negro receberá o Oeste, no dia 26, às 16h30. Na sequência, no dia 29, o adversário da 12ª rodada é o CSA, às 19h15.

Na opinião de Léo Ceará, a reabilitação no campeonato se dará após alguns ajustes, inclusive aqueles que permitirão o time balançar a rede mais vezes. "O que a gente vem falando entre nós é que a gente tem uma posse de bola muito boa, poucos times conseguiram marcar nossa saída de bola, a gente está, no meu ponto de vista, pecando um pouco na última fase do jogo, no último passe, na finalização. Agora vai ter um tempo a mais para trabalhar isso. Espero que a gente melhore e possa voltar a vencer dentro de casa", disse Léo Ceará.

REFORÇADO

Apesar de encontrar dificuldades para encontrar o caminho do gol em algumas partidas, o Vitória é dono do 4º melhor ataque da Série B. Assim como o Náutico, marcou 12 vezes. Só Ponte Preta e Juventude, com 14 tentos cada, e Paraná, com 13, comemoraram mais bolas na rede.

Para o jogo contra o Oeste, o Vitória terá um reforço importante no ataque. Vice-artilheiro do Vitória na temporada ao lado de Vico e Thiago Carleto, o atacante Alisson Farias está recuperado da lesão muscular na coxa e será integrado ao elenco nesta quinta-feira (17). A defesa também está reforçada. O zagueiro Maurício Ramos é outro jogador que está curado de lesão e ele já começou a treinar com o grupo.