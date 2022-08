Mestrado em administração da Unifacs prepara profissionais para solucionar problemas das organizações 

Associada, na prática, ao ato de gerir um empreendimento, área ou departamento com foco no aumento da produtividade e da competitividade de organizações e empresas, a Administração, no ambiente acadêmico, é percebida como uma ciência em busca de soluções para os mais variados desafios que afetam os setores público, privado e, também, o terceiro setor. Na atualidade, a procura por profissionais com um olhar apurado para resolver, de forma inovadora e crítica, problemas de gestão tem direcionado os administradores para especializações ainda a serem aprofundadas, que os preparem para respostas adequadas às constantes mudanças do mercado e da sociedade.

Com a missão de auxiliar o desenvolvimento desse público, a UNIFACS criou o Mestrado em Administração – PPGA no ano 2000. A meta era aprofundar os olhares sobre os obstáculos da área. Atualmente, o curso tem seu foco no campo da administração contemporânea das organizações através de três linhas de pesquisa: Gestão em Organizações e Sociedade, Gestão de Áreas da Administração e de Processos Administrativos e Gestão do Ensino e Aprendizagem em Administração.

De acordo com a professora Maria Elisa Pessina, o mestrado em administração da UNIFACS vai além da formação de mestres para se dedicarem ao campo acadêmico, ao ensino de graduação e à pesquisa, atendendo à demanda regional por docentes na área da Administração. Ao longo dos anos, o mestrado da UNIFACS tem atraído diversos alunos que buscam novas ferramentas reflexivas para identificar soluções para problemas das organizações onde atuam: “Temos profissionais das mais variadas áreas, que através do conhecimento adquirido aqui se destacaram nas organizações onde trabalham ou conseguiram abrir novas portas”, explica. “Toda a estrutura curricular está voltada para o desenvolvimento de um olhar reflexivo sobre os fenômenos que afetam o funcionamento e o desempenho das organizações na contemporaneidade, alinhado às mudanças tecnológicas e às novas demandas que estão surgindo o tempo todo”, completa.

A adaptabilidade à rotina do aluno, segundo a professora Maria Elisa, também é um ponto importante para os profissionais que se encontram ocupando cargos em organizações. “Normalmente o Mestrado em instituições públicas é incompatível com os horários de trabalho dos profissionais que se encontram ativos no mercado. O mestrado acadêmico em administração da UNIFACS, com as aulas concentradas no turno da noite, tem acolhido muitos profissionais que buscam a qualificação para ampliar suas capacidades aplicando-as no dia a dia nos contextos públicos, privados e sociais em que atuam”, diz.

Legado

De acordo com um dos fundadores do Mestrado em Administração da UNIFACS, o professor Augusto Monteiro, durante o Mestrado, os alunos da pós-graduação são estimulados a estudar problemas complexos e a apresentar os resultados destes estudos em eventos acadêmicos dentro e fora da universidade. E em muitos casos, as pesquisas realizadas têm alcançado destaque em encontros nacionais e internacionais voltados ao estudo da Administração.

O livro Gestão Estratégica e Competitividade no Estado da Bahia reúne pesquisas desenvolvidas pelos mestrandos (Foto: divulgação)

Recentemente, inclusive, importantes resultados das pesquisas desenvolvidas na área de Estratégia e Competitividade foram compilados no livro Gestão Estratégica e Competitividade no Estado da Bahia – Estudos Aplicados Em Setores Relevantes. “A UNIFACS tem uma grande missão através dos seus cursos de pós-graduação, que é auxiliar o desenvolvimento regional e das organizações locais. Com isso, os resultados de pesquisas desenvolvidas por nossos mestrandos foram reunidos neste livro”, explica Augusto. “As pesquisas nele apresentadas abordaram a evolução das condições de competitividade e das estratégias empresariais nos setores agroindustrial, de construção civil, comercial supermercadista, de shopping centers e no turismo e hotelaria, este último uma das vocações de desenvolvimento do Estado da Bahia”.

Para conhecer mais detalhes sobre o mestrado em administração da UNIFACS, acesse: https://www.unifacs.br/mestrado-doutorado/mestrado-em-administacao/.



