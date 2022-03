Mestre de ioga ergue 75 quilos com os testículos na Argentina

Para o mestre de ioga Fernando Calviño, levantar peso com os órgãos genitais estimula as emoções, eleva o humor e melhora a saúde geral. Pode anotar o que ele diz: o argentino consegue erguer 75 quilos apenas com a força dos testículos, e sem expressão de dor.

Segundo o morador de Villa Urquiza, em Buenos Aires, a prática ainda é desconhecida e vista com "certo tabu" pela cultural ocidental. Por isso, para tornar acessível o método, ele explica como realizá-lo: o praticante deve amassar os testículos na lateral do membro, com as duas mãos, ritmicamente, por cerca de 30 segundos de cada lado.

"Levantar peso com os órgãos genitais estimula as emoções, eleva o humor e melhora a saúde geral. Ao aumentar a produção hormonal, a quantidade de energia disponível é naturalmente aumentada", disse ao Clarín.

Em países como Taiwan, no sudeste da Ásia, a atividade é um hábito de milhares de pessoas de diferentes idades. Existem, inclusive, programas de TV nos quais praticantes competem para ver quem consegue levantar cada vez mais peso.