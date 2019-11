Mestre Moa do Katendê terá escultura no Dique do Tororó

O ativista Romualdo Rosário da Costa, o Mestre Moa do Katendê, assassinado em outubro do ano passado, será homenageado. Uma escultura em formato de um grande berimbau será instalada nas imediações do Dique do Tororó, em Salvador. O monumento será inaugurado nesta terça-feira (26), às 16h, com a presença de familiares, artistas, representações do poder público, da capoeira e do movimento negro.

A ação faz parte da agenda do Novembro Negro da Bahia, articulada pelo Governo do Estado, através das secretarias de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), do Turismo (Setur), de Cultura (Secult), de Comunicação (Secom) e do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb).

A homenagem ao Mestre Môa segue com a Semana da Igualdade Racial Mestre Moa do Katendê, também na capital, com ampla programação de debates relativos às políticas para a população negra baiana. As discussões contam com a participação de diversos especialistas, gestores públicos e integrantes de organizações da luta antirracista dos territórios baianos.

Moa do Katendê foi morto a facadas em outubro de 2018, durante uma discussão em um bar no Dique do Tororó que envolvia a eleição presidencial. O barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, autor confesso do crime, foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado, durante um julgamento no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, no dia 21 de novembro deste ano.

Paulo Sérgio foi condenado a 17 anos e 5 meses de prisão pelo assassinato do mestre de capoeira. Além disso,ele também foi condenado a 4 anos e 8 meses por tentar matar, na mesma ocasião, Germino do Amor Divino, primo de Moa, que estava com ele na hora do crime. A defesa de Paulo Sérgio disse vai recorrer da decisão.

Novembro Negro

O Novembro Negro da Bahia é um calendário emblemático de mobilizações do movimento negro, homenageando heróis e heroínas como o líder quilombola Zumbi dos Palmares. Ao longo do mês acontecem caminhadas, seminários, rodas de diálogo, campanhas, além de projetos apoiados pelo edital da Década Internacional Afrodescendente, lançado pela Sepromi. A programação completa pode ser consultada no site da secretaria.

Confira outros eventos:

Dia: 27 de novembro

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural da Barroquinha - Salvador

Evento: O Espetáculo Omo Odé do Coro Oyá Igbalé

Quem realiza: Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Informações: 71 9 8524-0462





Dia: 26 a 28 de Novembro

Evento: II Semana de História

Local:Campus Malês/ BA

Quem realiza: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Informações: (71) 3651.8254





Dias: 27 e 28 de novembro

Evento: 2ª Semana de Igualdade Racial Mestre Môa do Kantedê

*Encontro reunirá um conjunto de colegiados: Fórum de Gestores Municipais de Promoção da Igualdade Racial, CESPCT e CDCN.

Quem realiza: Sepromi

Informações: 71 3103-1408





28 de novembro

Evento: Seminário “Heroínas de Ontem e Hoje - Contra a Intolerância Religiosa no busto de Mãe Gilda”

Local: Parque do Abaeté – Itapuã

Horário: 8:30h

Quem realiza: OAB / CDCN / ALBA/ ASSOCIAÇÃO ABASSÁ DE OGUM / SEPROMI





28 de novembro

Evento: Feira de Empreendedorismo Negro do Bloco Ylê Aiyê - Atividade apoiada pelo Edital da Década Afrodescendente da Sepromi

Local: Senzala do Barro Preto – Curuzu - Liberdade

Horário: 14h

Quem realiza: Ilê Aiyê





Dia: 28 a 30 de novembro

Evento: II Fórum da Juventude Preta Baiana

Local: Serrinha

Quem realiza: Comissão Organizadora do Fórum da Juventude Preta Baiana





Dia: 29 de novembro

Evento: Show de confraternização da Consciência Negra

Local: Praça Quincas Berro D’água – Pelourinho - Salvador

Quem realiza: Fórum de Entidades Negras da Bahia

Informações: 71 9 8783-4969 / 9 9158-8807





Dia: 30 de novembro

Evento: Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador

Local: Praça do Campo Grande - Salvador/BA