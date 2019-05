MET Gala 2019: Lady Gaga troca de look e tira a roupa no tapete vermelho

(Foto: Reprodução/Instagram)

Um dos eventos mais esperados por fashionistas de todo o mundo, acontece hoje (6), em Nova York. Trata-se da edição 2019 do MET Gala. O baile, organizado pela revista Vogue norte-americana, tem o intuito de levantar fundos para o Instituto de Figurinos do MET (Metropolitan Museum of Art).

A badalada festa tem uma lista restrita e super concorrida. Anna Wintour, editora-chefe da revista, é quem decide cada um dos nomes que estará presente e, que possivelmente, doará uma pequena fortuna em prol do museu. A noite é marcada por um jantar, a abertura da exposição e apresentações musicais. Neste ano, ao lado de Anna, o MET Gala terá como anfitriões os cantores Harry Styles e Lady Gaga e a jogadora de tênis Serena Williams.

Realizado na primeira segunda-feira de maio, o evento reúne os principais nomes da moda, música, televisão e cinema que prestigiam o evento que dá pontapé na exposição especial Costume Institute – coleção de indumentária do museu nova-iorquino com mais de 33 mil itens, entre roupas e acessórios –, que abre em seguida ao baile. O dresscode pede que os convidados vistam o black tie ou então de acordo com o tema da festa e da exposição. Neste ano, o red carpet reúne os looks mais excêntricos, divertidos e glamorosos regidos pelo tema Camp: Notes on Fashion (Camp: notas sobre a moda, em tradução livre). A marca registrada do Camp é o espírito da extravagância.

Ícone da extravagância, Lady Gaga fez história no evento fazendo uma performance teatral, trocando de look quatro vezes enquanto cruzava o pink carpet. Gaga interagiu com diversos objetos cênicos, como carrinhos de brinquedo com garrafas de champanhe, e não economizou nas caras e bocas.