Metrô, a construção de um legado

A partir de 2014, a mobilidade urbana de Salvador e Lauro de Freitas ganhou um novo capítulo com o início da operação do metrô. A construção deste modal de transporte de alta densidade continua em expansão e poderá chegar a 38km de extensão com a implantação de mais duas estações na Linha 1.

O sistema metroviário é reconhecido internacionalmente pelos seus benefícios como redução dos tempos de deslocamentos, maior segurança e conforto aos usuários, melhoria do ambiente de negócios para as atividades urbanas, redução da poluição, e pelos benefícios socioeconômicos decorrentes da maior democratização do acesso aos locais desejados. Além disso, a integração do sistema com outros modais também permite a redução da sobrecarga sobre a infraestrutura viária.

Dentro desse contexto, e a fim de avaliar o impacto socioeconômico da construção e operação do metrô pela CCR Metrô Bahia, o Instituto Miguel Calmon (IMIC) realizou um estudo em parceria com a concessionária para quantificar a importância de um investimento dessa magnitude.

A pesquisa mostrou que entre os anos de 2013 e 2021, a CCR Metrô Bahia investiu R$ 7,76 bilhões, gerando R$ 11,1 bilhões de valor da produção na economia baiana, direta e indiretamente. O impacto total no PIB de Salvador foi de R$ 4,7 bilhões (0,60% do PIB do município no período) e de R$ 4,9 bilhões na Bahia (0,16% do PIB estadual no período).

Com relação à geração de empregos, em 2016, quando ocorreu o "pico" dos investimentos, foram 43.665 mil contratações diretas e indiretas na Bahia, considerando todas as repercussões das atividades econômicas dinamizadas pelos investimentos e operações metroviárias. Em 2021, foram gerados 4.885 empregos diretos e indiretos. Outro aspecto importante foi o interior das estações do metrô, onde já funcionam 121 pequenos comércios responsáveis por 550 empregos diretos.

Na pesquisa realizada com clientes do Sistema Metroviário: 97% concordam que o metrô permite ganho de tempo para se dedicar a outras atividades; 97% concordam que o metrô contribui para o bem-estar físico, mental e emocional; e 93,4% concordam que o metrô aumenta a produtividade no trabalho. A pesquisa também mostrou que 97% dos usuários consideram que a segurança durante as viagens é elemento de transformação em suas vidas.

As transformações promovidas a partir da implantação do metrô são significativas na economia, na mobilidade urbana e humana e, principalmente, na vida das pessoas. Essa é uma história em movimento, compartilhada com os mais de 330 mil passageiros que usam o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, e que já envolve toda a sociedade baiana através dos impactos econômicos e sociais obtidos.



Gervásio Santos é dr. em Economia, professor e pesquisador da Ufba e Conselheiro do IMIC