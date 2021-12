Metrô é certificado como ambiente seguro contra a covid-19

O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, operado pela CCR Metrô Bahia, conquistou o selo Safeguard, depois de processo de auditoria feito pelo grupo internacional Bureau Veritas. É a primeira vez que um sistema do segmento de transporte de passageiros no Brasil recebe a certificação, que garante o cumprimento e adpção de normas de saúde e segurança para o enfrentamento da covid-19.

Com base no protocolo produzido pelo Bureau Veritas, e de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as estações, terminais, trens e shuttles serão também auditados mensalmente, assegurando assim o cumprimento das orientações e protocolos de combate à covid-19.

“Seguimos investindo nas ações de enfrentamento da pandemia, garantindo mais segurança para os clientes em sua viagem de metrô e para nossos colaboradores durante a sua jornada de trabalho”, diz Andre Costa, diretor-presidente da CCR Metrô Bahia. “Destacamos também que essa ação não elimina o uso de máscaras, obrigatório nos transportes públicos”, acrescenta.

A certificação Safeguard foi desenvolvida por especialistas em Saúde, Segurança e Higiene, baseadas nas Normas e Melhores Práticas reconhecidas mundialmente para as ações de prevenção necessárias para realização das atividades em um ambiente mais seguro. Além de empreendimentos no Brasil, empresas europeias e asiáticas também conquistaram a certificação após auditoria do Bureau Veritas.