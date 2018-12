Metrô terá três estações funcionando com horário ampliado na semana pré-Natal 

A proximidade do Natal vai alterar o funcionamento do sitema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. De acordo com a CCR Bahia para atender à demanda de compras de fim de ano o sistema terá operação estendida entre os dias 20 e 23 de dezembro. O metrô vai funcionar até 00h30 para embarques nas estações Rodoviária, Pernambués, Tamburugy. As demais estações estarão abertas somente para desembarques.

Neste mês de dezembro, o sistema metroviário reduziu os intervalos entre os trens e aumentou o número de viagens. No próximo fim de semana que antecede o Natal, dias 22 e 23, das 8h às 18h, o intervalo também será diferenciado para aumentar o conforto durante a viagem. Em dias úteis, nos horários de pico da manhã (das 6h29 às 8h38) e da tarde (das 16h45 às 19h20), a cada 2 minutos e 41 segundos passa um trem na Linha 1; na Linha 2, o intervalo é de 3 minutos e 10 segundos. Nos horários entre picos, o intervalo é de 5m20s na Linha 1 e de 6 minutos na Linha 2.

Além do funcionamento especial, a CCR Metrô Bahia informou que preparou um esquema diferenciado de segurança. "A concessionária mantém a equipe reforçada de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) que faz rondas estratégicas em estações, passarelas, trens e terminais. O sistema metroviário também conta com mais de 2.000 câmeras interligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que realiza o monitoramento contínuo das estações, trens e áreas de acesso, e auxilia na identificação imediata de ocorrências. Algumas dessas câmeras também estão integradas ao Sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública", afirmou a CCR Metrô, em nota.