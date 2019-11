Metrô volta a operar normalmente após interdição de trecho por causa da chuva

A CCR Metrô Bahia informou que, às 14h59 desta terça-feira (26), a operação na Linha 2 foi totalmente normalizada, após interrupção temporária devido ao grande volume de chuvas que cai em Salvador.

“Por conta desta ocorrência, os trens estão circulando com velocidade reduzida no trecho entre as estações Acesso Norte e Detran. A Linha 1 não foi afetada e operou normalmente na manhã desta terça-feira”, diz nota divulgada pela assessoria do órgão.

Entre 9h e 11h45, o metrô ficou com operação temporariamente interrompida no trecho. A CCR Metrô Bahia informou que a suspensão ocorreu devido ao grande volume de chuvas na cidade.

Foto: Leitor CORREIO

Os clientes foram informados sobre a paralisação por meio de avisos sonoros e placas de sinalização nos trens e estações. Além disso, agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também fizeram a orientação presencial.

Os passageiros que preferiram sair do sistema foram ressarcidos, em forma de bilhete, para uma nova viagem de metrô.

Ao CORREIO, a advogada Ana Maria Cordeiro, 27 anos, que estava no metrô e teve que sair, contou como foi complicado utilizar o sistema pela manhã.

“Eu estava no sentido Bonocô - Acesso Norte e tive que descer. Não consegui pedir Uber. Está um caos total. O metrô estava um inferno. Eu estou esperando. Não tive como ir para o trabalho ainda. Estava indo para o Tribunal Regional do Trabalho, mas está tudo parado”, comentou, no final da manhã.

Por conta da chuva, o elevador da estação Campo da Pólvora do metrô também foi interditado por causa de um alagamento também pela manhã, quando a chuva era mais intensa. Assista.