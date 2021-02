'Meu bumbum ficou guardado e o Brasil saiu do eixo', diz Andressa Urach

Nove anos depois de se sagrar vice-campeã do concurso, Andressa Urach está de volta ao Miss Bumbum. Sob o mote de "A velha Andressa Urach voltou!", a gaúcha agora é garota propaganda e sócia do concurso que elege as nádegas mais bonitas do país.

O anúncio foi feito no Instagram de Andressa, com um ensaio especial. Na publicação, ela utiliza uma roupa com as cores da bandeira do Brasil, e, é claro, deixando seu derriére à mostra.

"Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos. Acompanhe comigo!", diz Andressa na legenda do post.

Em outra publicação, onde anuncia a abertura das inscrições para o Miss Bumbum, Urach afirma que seu bumbum ficou guardado por seis anos e parece que o Brasil saiu do eixo, e arrematou dizendo que agora o Brasil volta ao normal.

Desde que saiu da Igreja Universal, em outubro do ano passado, a gaúcha flexibilizou seu estilo de vida, utilizando roupas mais ousadas, mais maquiagem e até mesmo retocando uma tatuagem que possui na coxa, mesmo após apagar alguns de seus desenhos.

Confira abaixo a publicação: