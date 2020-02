Meu negócio é o Carnaval

Fábio Sande (Foto:Divulgação)

No clima de confete e serpentina, empreendedores aproveitam o Carnaval para ganhar dinheiro enquanto todo mundo se diverte. A seguir, alguns exemplos de quem utiliza o embalo da folia para gerar lucro durante o período mais festivo do ano.

Cabeça coroada

Fábio Sande é o próprio Carnaval em pessoa. Formado em artes plásticas, o estilista fatura alto com os festejos momescos. Durante o período, além de figurinos temáticos, ele também desenvolve adereços carnavalescos, especialmente cabeças com plumas e cristas. “Cada cabeça pode custar até mil reais“, nos disse Sande. As encomendas podem ser feitas através do perfil no Instagram @f.sande.

Kika Maia (Foto: Marina Silva)

Borogodó

A influencer, especialista em moda e empresária do segmento plus size, Kika Maia, acaba de lançar uma linha de bodies, tops e hotpants para quem quer criar uma fantasia para curtir o Carnaval e não estava encontrando peças com sua numeração. Confeccionados em três tipos de malha, quase todos os modelos estão disponíveis nos tons de dourado, prata, preto, amarelo, verde, vermelho, azul, rosa e branco e atendem a pessoas que vestem 46, 48, 50, 52 e 54. “A malha com maior elasticidade veste até a numeração 58”, explica Kika. As peças custam de R$69,90 a R$139,90 e estão à venda pelo perfil dela no Instagram: @kikamaiaplus.





Flora Gil (Acervo Gegê Produções/divulgação)

Rainha por uns dias

A briga é boa entre os camarotes quando o assunto é infraestrutura, serviços e atrações. Mas, o Expresso 2222, comandado pela empresária Flora Gil, esposa do cantor Gilberto Gil, continua sendo um dos mais concorridos. Lá, em um espaço na Barra, cerca de mil convidados serão recebidos diariamente pela própria Flora, que pilota o espaço com pulso firme. Flora costuma dizer que a mistura de pessoas de vários círculos proporciona um clima familiar e afetuoso. O Expresso 2222 movimenta uma loucura – inclusive, por ter patrocínio máster do Banco Bradesco.





Pedro Artur Dornas (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Conectividade

A Easymob leva acesso à internet de qualidade para grandes eventos, utilizando antenas de alta capacidade e inteligência de dados. A empresa investe em machine learning e inteligência artificial para a gestão de dados em real time. Para o Carnaval de Salvador 2020, a Easymob vai instalar suas antenas em camarotes e nas ruas da cidade. “Nosso objetivo é nos tornar referência em empresa de tecnologia que aproxima as grandes marcas a possíveis clientes - tudo isso de maneira digital”, nos disse Pedro Artur Dornas, sócio da empresa.





Laitônia Gomes (Foto: Divulgação)

Talento sob medida

O que não falta no Carnaval de Salvador é criatividade. Foliões sempre inovam para dar um toque especial às suas roupas e, principalmente, aos abadás. Foi pensando nisso que a designer de moda Laitânia Gomes desenvolveu o “Abadá de Luxo”, que já chegou a customizar 400 abadás na folia do ano passado. “Além da ideia de personalização e releitura de modelos já existentes, o abadá de luxo traz um ar sofisticado para o carnaval com o uso de materiais diversos-bordados, paetês, rendas e modelagens especiais que buscam na personalidade da cliente a chave para desenvolver cada modelo”, nos disse Gomes. Ela aceita encomendas através do @abadadeluxooficial ou do telefone (71) 99139-9746.





Sandy Najar (Foto: Fred Pontes/Divulgação)

Comissão de frente

Sandy Najar esteve sexta-feira, no Baile da Vogue, no Rio. De lá, acompanhando a movimentação da festa, teve uma super ideia que irá pôr em prática. Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, ela promoverá o QG By Sandy Najar. O espaço será montado no térreo do edifício empresarial Arbus, no Horto Florestal, e comercializará bolsas e acessórios criados especialmente para o Carnaval. “Teremos também bodys, tops, hotpants, saias e mini vestidos, com lurex e paetês”, nos disse Najar. O local terá ainda um serviço express para ajustar ou remodelar os abadás.





After

A empresária baiana Marina Morena marcou presença na festa pós-Oscar mais exclusiva de todas: a de Guy Oseary, empresário de Madonna, nesse domingo, em Los Angeles. O agito foi na casa do próprio Guy, que é casado com a modelo Michelle Alves, e Marina esteve por lá junto com a cantora Anitta. Mesmo sendo repleta de celebridades, a festa não costuma render na imprensa – celulares são expressamente proibidos.





Destaque

* As construtoras Civil e Barcino Esteve recebem convidados, hoje, das 19h às 23h, para o coquetel de inauguração do edifício Jazz, na Avenida Princesa Isabel. O empresário Rafael Valente será um dos anfitriões.

* A empresária Flávia Avena, da TessaTour, está convidando alguns clientes especiais para jantar a bordo do navio Silver Shadow, da cia marítima de luxo Silversea. O jantar será no dia 10 de março, a partir das 18h, com entrada pelo Porto de Salvador.

* O Alô Alô Bahia é o novo embaixador da Mitsubishi na Bahia. Em parceria com a Salvador Car, concessionária com mais de 25 anos de experiência e única representante da marca em Salvador, o site irá realizar uma ação com personalidades para apresentar as novidades de dois automóveis: Eclipse Cross e Pajero Sport.

* O empresário Luiz Mendonça vai fugir dos festejos carnavalescos. No próximo dia 21, ele embarca para a Praia de Garapuá, em Morro de São Paulo, onde ficará até a Quarta-Feira de Cinzas. Estará em um grupo de 14 pessoas.