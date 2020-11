Meu Porto de volta: soteropolitanos comemoram reabertura da praia mais movimentada de Salvador

A sexta-feira (13), ao invés de problema, trouxe boas novas aos soteropolitanos, principalmente aos que amam a praia do Porto da Barra. Isso porque o prefeito ACM Neto anunciou a reabertura de umas das praias mais amadas da capital que, partir da próxima terça-feira (17), ficará aberta de terça à sábado. A reação dos banhistas e ambulantes que trabalham por ali não poderia ser outra: euforia e ansiedade foram as palavras mais mencionadas pelas pessoas que conversaram com o CORREIO sobre a reabertura.

A expectativa para tomar um banho de mar ali e a saudade que estavam do destino certo que era a praia em seus cotidianos foi lembrada pelos entrevistados. Além do Porto, as praias da Paciência e do Buracão - que estavam fechadas até então - também serão reabertas. As praias que já estavam com acesso livre durante a semana também poderão receber banhistas no sábado a partir da próxima semana.

Leandro Rios, 30 anos, que trabalha com produção de eventos, estava observando a praia do Porto vazia quando recebeu a notícia da reabertura. Desavisado, primeiro duvidou da novidade e, depois, entrou em estado de alegria. "É mentira sua! Abre terça? Não tô acreditando. Tava aqui olhando e lembrando como era bom passar a tarde por aqui, cercado de amigos. Você trouxe ótimas notícias, viu? Aqui é meu lugar de paz, minha praia preferida da cidade", disse Leandro, que afirmou ser presença garantida já nos primeiros dias de retorno do Porto da Barra, onde pretende encontrar os amigos que o acompanhavam ali.

Leandro pretende ir ao Porto assim que a praia reabrir

(Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Outro que não pretende esperar muito é o estudante Felipe Moreira, 26, que compartilha da preferência de Leandro e vai além: tem a praia do Porto como o melhor lugar de toda Salvador. "Pra mim, é o melhor lugar da cidade. O Porto é mágico. Não é só a praia, é quem vai lá. Muita gente que vai lá já se conhece, conhece o cara do queijo, a galera do stand-up. Voltar a ter isso é vislumbrar um pouco do normal, que ainda não é nossa realidade, mas dá um respiro. Quero ir sim, mas vou no meio de semana, evitando a sexta-feira e o sábado", conta Felipe que, apesar de ser fã da praia e estar ansioso para a volta, tem medo que, logo de cara, o lugar fique muito cheio e favoreça a disseminação do novo coronavírus.

Felipe aproveitando a praia do Porto antes da interdição

(Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Quem costumava aproveitar as águas calmas da praia para fazer aquela natação matinal também está animado. Esse é o caso de Thales de Azevedo Leite, 62, jornalista que sempre nadava às 6h no local. "Eu e um grupo temos um hábito de nadar de manhã porque a praia do Porto da Barra é praticamente uma piscina, perfeita pra natação. A minha expectativa pro retorno é a melhor possível, vou voltar a essa prática que me faz muita falta", conta Thales, que é morador do bairro da Barra e teve o local como destino certo sempre que viveu em Salvador.

Thales vai voltar a fazer sua natação matinal na praia

(Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Mais uma moradora da Barra, Lilian Varela, 26, sempre curtiu o lugar por se tratar de um ambiente onde poderia ir com o marido e os dois filhos sem preocupação. Ela, que mora bem de frente para praia, afirmou que voltará a frequentar o local com a família.

"A gente descia com meus filhos pra lá sempre porque é uma praia muito tranquila. Sempre cheia de famílias, crianças brincando. É um lugar acolhedor, que sentimos falta. Então, quando abrir, eu e minha família estaremos lá", declara Lilian, que só não vai já na terça-feira por temer uma lotação.

Lillia, Bruno, seu marido, e seus filhos Matteo e Isabella

(Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Ambulantes esperançosos

Para quem coloca o pão na mesa com o que vende na praia do Porto, a notícia também é ótima. Com anos de trabalho no local, os comerciantes nunca tinham enfrentado um período tão difícil, quando chegaram até a fechar as portas. Esse foi o caso da empresária Elis Galega, 45, que tem uma barraca onde vende água de coco no Porto. Ela teve que ficar em casa por seis meses e, quando voltou, encontrou um fluxo pequeno de clientes, que não era suficiente para oferecer lucro ao seu estabelecimento. Elis foi pega de surpresa pela notícia e abriu o sorriso ao saber da reabertura do local.

"Que bom saber. Isso melhora demais a nossa situação. A gente ficou seis meses sem abrir e nesses dois meses que voltamos o movimento não estava tão. Tudo estava muito difícil. A praia é o que movimenta as vendas. Com ela, a gente consegue ganhar nossos trocados. Sem ela, não há quem aguente tanto prejuízo", diz Elis, que trabalha há 22 anos no Porto da Barra.

Elis ficou animada ao saber da reabertura da praia

(Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Elis não foi a única que não sabia do anúncio de reabertura. O ambulante Enzo César, 19, que vende água de coco na calçada da praia, ficou sabendo do anúncio pela reportagem do CORREIO e vibrou com a boa nova. "A praia fechada quebrou a gente demais. Nós dependemos do movimento aqui e, por isso, muita gente ficou no prejuízo. A reabertura pode ser o que falta para as nossas vendas melhorarem de vez e a gente poder se recuperar de uma crise que foi complicada", afirma.

Um garçom, que trabalha em um restaurante na frente da praia e não quis se identificar, acompanhou as palavra de Enzo e reafirmou a importância da praia pro funcionamento do comércio local. "Essa praia é um ímã de gente, meu amigo. Sem ela, pouca gente aparece por aqui. Com ela aberta, as coisas vão mudar. Mais gente aqui, mais movimento no restaurante e mais renda pra gente", declara.

Ampliação do acesso às praias

O anúncio da reabertura do Porto da Barra e também das praias do Buracão e da Paciência, localizadas no Rio Vermelho, foi acompanhado da ampliação do acesso às praias que já estavam abertas e, a partir de segunda-feira (16), poderão receber banhistas também aos sábados. Os comerciantes que trabalham nas praias receberam bem a novidade que, segundo eles, devolve um dos dois melhores dias de vendas para quem teve que fechar a conta com o pouco que conseguia durante o meio da semana.

Ivonilda de Carvalho, 59, baiana de acarajé que trabalha no tabuleiro em Patamares desde muito nova contou que nunca passou por um período tão difícil financeiramente, que a volta no meio de semana não fez as contas fecharem no verde e que a volta do sábado abre a possibilidade de obter lucro com o seu trabalho.

"Minha mãe é uma das baianas de acarajé mais antigas daqui. Esse tempo todo que estive com ela aqui não vi uma época tão terrível como essa. A gente voltou no meio da semana e passou a tirar alguma coisa, mas não foi o suficiente para arrumar as contas. O sábado é um dia que, junto com domingo, tem mais movimento e mais venda pra gente. Poder colocar o tabuleiro no sábado é a melhor notícia que você poderia me dar hoje", afirma.

Ivonilda prevê lucro com a venda de acarajé aos sabádos

(Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

O vendedor de água de coco Joilson Batista, 52, também ficou feliz com a ampliação e disse que, sem dúvidas, estará em Jaguaribe, praia onde trabalha, no próximo sábado (21), para aproveitar o movimento. "O sábado fazia muita falta nas nossas vendas. O maior movimento pra gente que é vendedor é sábado e domingo. Durante a semana, é pingado, pouca gente nas praias. Sábado que vem tô aqui com certeza porque tenho que recuperar o que perdi todo esse tempo, não posso bobear", diz.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro