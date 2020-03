Meus encontros com Riachão

No fim dos anos 1990, tive oportunidade de ingressar no Desenbanco, hoje Desenbahia, e trabalhar por alguns meses ao lado do alegre Riachão. Com ele, vivi diversas histórias que marcaram meu início de vida profissional.

Riacho era o contínuo da Assessoria de Comunicação, à época liderada pela querida jornalista Susana Serravalle, hoje no MAB. Sempre observei que Riachão tinha um amor diferenciado por aquela instituição de fomento. Ele dizia, orgulhosamente, que fazia parte da “família Desenbancástica”.

Naturalmente, era adorado por todos! Seu trabalho era levar e trazer documentos, o que fazia com alguma peculiaridade. O que poderia ser feito em minutos levava o dobro do tempo. Certo dia, para entender o motivo do atraso, resolvi acompanhá-lo. Entendi tudo. No caminho, todos queriam falar, abraçar, beijar Riacho. Por outro lado, ele, um típico membro da “Organização Humanenochum”, fazia questão de empunhar sua caixa de fósforos e formular, ali mesmo, um samba para “elas”. “Sabe como é que é, né Gentil, primeiro elas, depois elas, sempre elas”, dizia de forma despretensiosamente sedutora. Adelitas, Marias, Naednas, Mirians, Ednas, Clarissas, todas eram diariamente homenageadas pelo poeta.

Outro momento interessante que vivi com Riachão foi no primeiro aniversário da Desenbahia. Preparamos uma intensa programação, que envolvia também uma homenagem ao sambista. Aquela altura, Riachão tinha aderido a um Plano de Demissão Voluntária (PDV) e seguiu profissionalizando sua carreira. Certo dia liguei para seu empresário da época e falei que queríamos fazer uma homenagem a ele. Do outo lado ouvi: “Amigo, Riachão não precisa de homenagem, ele precisa é de dinheiro”.

O cidadão não nos convenceu. Buscamos outro caminho e conseguimos fazer a homenagem para Riacho. O combinado era que ele não cantaria no evento, o que prontamente concordamos. Nosso único desejo era, de fato, homenageá-lo. No dia do evento, estava Riachão na hora e local marcados. Homenagem feita, o sambista estava tão a vontade que pediu o microfone e se pôs a cantar várias canções de sua autoria. Foi lindo e hoje estaria tudo no story do Insta!

A terceira história com ele vivi quando do lançamento do disco Humanenochum, produzido em 2000 por J. Velloso e Paquito. Durante uma cobertura, fiz uma foto de Riachão com sua esposa. A foto terminou entrando no encarte do disco. Antes, fui procurado por Paquito para saber o valor da foto. Respondi que jamais cobraria pela imagem. O direito de uso estava, para minha alegria, concedido.

No momento que mais precisamos da malemolência e da molecagem de Riachão para superar esse tal de Corona, Deus leva nosso maior sambista e cronista. Partiu como um anjo, prêmio concedido, acredito, àqueles que sabem viver alegremente. ELE sabe o que faz. Afinal de contas, “cada macaco no seu galho”. Salve, Riachão!

Marcelo Gentil é assessor de comunicação da Odebrecht