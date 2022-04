Micareta de Feira de Santana deve ser realizada somente em setembro

A realização da micareta de Feira de Santana, cidade do centro-norte da Bahia, deve ficar para o segundo semestre de 2022, nos finais de semana de 15 a 18 ou de 22 a 25 de setembro. A prefeitura explica que o adiamento acontece por causa do período chuvoso que o município enfrenta.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, Jairo Carneiro Filho, enfatiza que a mudança na data é um assunto que já vem sendo debatido pela sociedade civil e pela associação comercial.

"Estamos exatamente no período que seria realizada a Micareta. E, caso estivesse acontecendo, estaríamos enfrentando essa chuva e o frio. Portanto, é válida essa discussão com os segmentos envolvidos", frisa o titular da pasta.

Jairo Filho afirma que a questão orçamentária é um problema para a realização da micareta, visto que a pasta possui cerca de R$ 4 milhões para realizar os festejos na cidade, sendo que a última edição da festa, há três anos, teve um custo de R$ 5 milhões.

“Sabemos que em três anos tudo subiu de preço. Então temos um trabalho paralelo para captação de recursos para conseguir fazer uma grande festa”, ressalta o secretário.

Os empresários que realizam a festa cobram que o prefeito Colbert Martins decida o quanto antes em qual das datas de setembro a micareta será realizada, visto que os detalhes da festa precisam ser vistos com antecedência.

Amaury Júnior, que faz parte de um grupo que organiza a micareta em Feira de Santana, explica que 90% da categoria que realiza a festa votou para que ela fosse realizada de 22 a 25 de setembro e que isso foi levado ao prefeito da cidade, mas até agora eles não obtiveram um retorno.

“Temos que nos preparar para uma série de coisas, falar com banda, marcar data, ver a montagem e estrutura do camarote, sem contar a questão da documentação. Isso tudo tem que ser feito com antecedência, mas o prefeito está se esquivando para bater o martelo sobre a data”, expõe o empresário.

A prefeitura de Feira justifica que a questão sobre a data de realização da festa ainda está sendo debatida e que não há previsão para a decisão.