Microfranquias para começar 2023 com o próprio negócio

Em 2014, Victor Reis adquiriu uma franquia de prestação de serviços de limpeza e desinfecção, em Salvador, a Jan-Pro. Tempos depois, o sucesso obtido por ele o tornaram Franqueador Regional e, posteriormente, Vice-Presidente da Jan-Pro no Brasil.

Atuando em todo território nacional, com 14 regionais para suporte local aos franqueados, em outubro desse ano, a Jan-Pro lançou o projeto piloto Micro Franquia Jan-Pro na Regional do Rio de Janeiro.

Victor Reis começou como franqueado e escreveu uma trajetória de crescimento. Hoje, ele incentiva outros microempreendedores a crescerem também (Foto: Divulgação)

Hoje, a proposta está disponível em Salvador e em outras regiões do país, com investimento inicial de R$22 mil em torno de vinte e dois mil reais, incluindo treinamentos, materiais e equipamentos iniciais, que serão 100% financiados em até 48 parcelas pela Jan-Pro; e o mais importante: a garantia por escrito que os primeiros clientes do Franqueado serão concedidos pela Jan-Pro.

“Decidimos lançar o projeto de micro franquias como nossa contribuição para o desenvolvimento do empreendedorismo no país e melhora na vida dos microempresários que decidam passar a integrar nossa rede de franqueados, seja investindo apenas o 13º salário, sua rescisão ou até mesmo sem pagamento de taxas iniciais, que podem ser totalmente financiadas pela própria franqueadora”, garante.

A iniciativa de Victor vem sendo repetida por outras pessoas interessadas em investir num negócio próprio, com retorno garantido, poucos riscos e baixo investimento inicial.

Início

O sócio-diretor do GSPP, empresa especializada em franquias Umberto Papera Filho lembra que essas micro-franquias, muitas vezes, não exigem local fixo, podendo ser operada em casa (home-office). “A alternativa também é muito interessante nesse tempo de recessão econômica para que a pessoa volte ao mercado de trabalho, abandone uma profissão que não seja atrativa ou até mesmo tenha uma renda extra”, completa.

Umberto Papera Filho ressalta que as micro-franquias costumam dar retorno mais rápido que as franquias tradicionais, além de possibilitar conciliar a agenda (Foto: Divulgação)

Outro ponto vantajoso listado por Papera Filho é pela possibilidade do franqueado poder organizar sua agenda conforme dentro de sua rotina. “Vale destacar também que o retorno costuma ser mais rápido do que uma franquia convencional. Além disso, vale ressaltar que o modelo de franquia você recebe um negócio pronto, que você tem alguém (franqueador) que ensina e ajuda na gestão do negócio”, completa.

O CEO da DinDinCred, Robson Carvalho pondera que tudo que é novo exige mais atenção com os desafios, no caso das microfranquias, há a inexperiência com o negócio que se pretende começar, além do fato de que um novo negócio, por mais que tenha suporte, vai exigir a priorização de tarefas, que, no início, serão muitas.

“Quando começamos algo novo, é importante tomar alguns cuidados, como: verificar se existe risco de gastar mais do que havia planejado e conhecer e entender o seu futuro mercado de atuação. Definir objetivos e metas também é essencial, logo no início da jornada empreendedora, assim, o franqueado corre menos risco de ser pego de surpresa se acontecer algo que não estava previsto”, ensina.

Baianas

Ele lembra que os setores que mais crescem e tem maior possibilidade de retorno na região, sem dúvida, são os de alimentação, que se reinventaram através da diversificação nos canais de venda, por exemplo, aplicativos, e pelo conceito de dark kitchen. “Tem também Saúde, beleza e bem-estar, que mesmo em tempos de crise não perde espaço. Homens e mulheres impulsionam as compras no segmento, especialmente agora em épocas comemorativas com excelente retorno”, afirma.

Papera destaca ainda o setor pet, que tem um público muito fiel, e, por fim, o de serviços já que o brasileiro está cada vez mais sem tempo de cuidar do próprio lar e passou a confiar em terceirizados para a tarefa.

Em relação ao interior do estado, ele destaca o atrativo para quem busca investir a possibilidade de fugir da saturação das capitais, alta mobiliária e elevada concorrência. “É necessário estudar muito bem a cidade já que algumas franquias necessitam de alto fluxo de venda para ter uma margem de lucro interessante”, pondera.

Robson Carvalho lembra que qualquer nova iniciativa exige cuidados adicionais, mas é possível minimizar problemas com suporte das franqueadoras (Foto: Jean Canedo/Divulgação)

Robson Carvalho cita a própria DinDinCred como uma opção viável para quem quer investir, uma vez que, além do baixo investimento, há todo o suporte da franqueadora para que o empreendedor tenha sucesso no segmento. “O nosso maior diferencial na DinDinCred são as nossas ferramentas, a proximidade com os nossos clientes e hoje, nós possuímos uma Universidade on-line em que todo dia tem material novo para os nossos franqueados se atualizarem e se informarem das ofertas de mercado”, afirma.

Carvalho destaca ainda que todas as opções (home based, loja e Black) são vantajosas, depende muito do momento do investidor. “Mas, o modelo home based é a nossa opção de investimento mais baixa, a partir de R$ 9.997, e o prazo de retorno também é muito atrativo, em média a partir de 3 meses o empreendedor já começa a ter retorno”, sugere.

13º salário

Para quem deseja iniciar uma micro-franquia com os valores do 13º, por exemplo, a dica dos especialistas é conhecer mais sobre o mercado, visitar feiras e eventos para conhecer variadas opções, entrar em contato, especialmente, com os franqueadores para conhecer mais sobre o cotidiano da operação, ter e criar uma sinergia, afinal, pode haver nessa relação dor ou solução para o futuro investidor.

“Antes de ter o dinheiro para o investimento, acredito que a principal recomendação seja que o segmento escolhido seja prazeroso, já que o franqueado deverá desempenhar a função de colaborador e chefe, e a lucratividade do negócio está relacionada a isso”, afirma.

Papera reforça que, no começo do negócio, é preciso estar preparado para trabalhar dobrado para fazer o negócio ser vencedor. “Por exemplo, ao escolher o segmento de educação, é preciso ter conhecimento, principalmente se for uma rede de escolas de língua estrangeira. Não dá para abrir uma loja com esse perfil e não falar inglês”, orienta.

O representante da GSPP destaca que é bom estar preparado para lidar com clientes de todos os perfis, sejam crianças e adultos e sempre estar conectado com o que há de mais moderno em educação. “Outro cuidado é com a parte financeira, é preciso ter uma reserva, o chamado capital de giro, para poder ter um folego para qualquer eventualidade até conseguir ter uma clientela recorrente. No geral, embora sejam mais atrativas por conta do baixo investimento, não existe negócio sem nenhum risco”, finaliza Umberto Papera Filho.

Raio X

(DinDinCred)

Investimento inicial: a partir de R$ 9.997,00

Taxa de Franquia: R$ 9.997,00

Capital de Giro: R$ 2 mil a R$ 3 mil

Royalties: não cobram

Fundo de publicidade: não cobram

Faturamento médio mensal: a previsão fica por volta de R$ 100 mil

Lucro médio mensal: de 8% a 10 meses

Prazo de retorno: a previsão fica por volta de 3 meses a 6 meses



Conselhos empresariais

1. Saiba mais sobre a estrutura da empresa, buscando informações aprofundadas para saber se o segmento é promissor e se o modelo de negócio terá futuro e perpetuidade;

2. Muitas franquias nascem pequenas e parecem atrativas no primeiro momento, mas em seguida, morrem e somem do mercado por falta de estruturação e condição de ter vida longa, por isso, a dica é não se basear exclusivamente pelo valor, embora, ele seja o grande chamariz;

3. É preciso que o franqueado analise com bastante cuidado a rotina de trabalho já que ele vai viver daquilo;

4. Por ser uma micro-franquia, dificilmente, ele terá uma equipe grande, basicamente, toda a operação será a cargo dele;

5. Se enxergue como um microempreendedor;

6. No início, não espere grandes ganhos e não será isso que trará milhões. A micro-franquia trará independência de horário e financeira, além de poder usar uma marca consolidada e estruturada por um valor bem baixo em um momento turbulento como o atual.