Miley Cyrus manda buquê de maconha para ex-marido de sua atual affair

Miley Cyrus resolveu presentear o ex-marido de sua possível atual affair, isso mesmo. A cena é incomum, mas exótico mesmo é a surpresa enviada pela cantora: um buquê de maconha.

Assim como Miley, que se divorciou recentemente de Liam Hemsworth, Kaitlynn Carter, com quem estaria tendo um caso, também se separou recentemente. E o ex-marido, e destinatário do buquê "especial", é Brody Jenner - sim, ele é irmão do clã Kardashian-Jenner.

Mas, na verdade, o presente é mais uma brincadeira de amigos. Brody e Kaitlynn, mesmo separados, continuam mantendo uma boa relação entre eles.

No Instagram, Brody publicou no Stories os mimos que recebeu de Miley e Kaitlynn. "Gostaríamos de te desejar um feliz aniversário! Te amamos!", escreveram as duas em uma bilhete junto com com os presentes. Elas ainda fizeram um trocadilho com a palavra maconha ao escrever.

Brody Jenner mostrou que além do buquê, ganhou com um kit completo com vários produtinhos a base de maconha. "Vocês realmente se superaram! Me presentearam com a minha marca favorita! Tem um cartão de aniversário junto a um buquê de maconha", agradeceu.

"Nunca vi um desses na minha vida inteira, meu Deus", contou ele entusiasmado no Instagram.