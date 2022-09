Milhares de enfermeiros tomam o Campo Grande em protesto contra suspensão do piso

O Campo Grande não ficou cheio apenas no lado onde ocorrem as comemorações cívicas e os desfiles do 7 de setembro. Desta vez, as ruas que ficam próximas ao Teatro Castro Alves também ficaram lotadas. Isso porque, desde o início da manhã, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares tomaram a região em protesto contra a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu o piso salarial aprovado pelo congresso para a categoria.

Sem a suspensão, os enfermeiros teriam remuneração fixa em R$ 4.750. Os récnicos em enfermagem receberiam 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiros ganhariam 50%. O piso é uma demanda antiga da categoria que, além de protestar, promete paralisação caso ele continue suspenso.

Uma das líderes da manifestação, a técnica em enfermagem Cristiane Conceição, 40 anos, afirma que a classe têm adesão caso precise promover paralisações. "No próximo dia 9 de setembro vamos fazer uma assembleia, e dela vamos organizar a paralisação. Estamos permanecendo no trabalho pela vida ser humano, que precisa da gente. Porém, nós também precisamos ser acolhidos, estamos cansados e queremos uma valorização", reclama ela, que trabalha há 16 anos na área.

(Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque)

(Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque) (Ana Lúcia Albuquerque)

Adailton dos Santos, 47, também é técnico em enfermagem e acompanha o discurso da colega ao falar da situação da categoria . "É humilhante um profissional tão importante, que está na linha de frente no trabalho da saúde, precisar ficar exausto e cumprir duas ou três escalas para conseguir sobreviver porque o pagamento está muito abaixo do que é digno. Hoje, em média, técnico recebe R$ 1.100 e tem gente que precisa até pegar menos que isso para trabalhar", fala ele.

Para os enfermeiros, a média de remuneração está em R$ 2.200 de acordo com alguns manifestantes. Um valor que para os profissionais está aquém do devido. "A remuneração atual de dois salários mínimos é vergonhosa para uma categoria tão importante, estruturante no serviços de saúde e para o Sistema Único de Saúde. [...] Esse piso que foi suspenso a gente vê como uma medida de reparação social para uma profissão que por muito tempo foi escravizada. E queremos que seja implementado", reivindica.

Além da concentração, assim como o Grito dos Excluídos, os profissionais da enfermagem vão seguir em protesto pela Avenida Sete de Setembro após o término dos desfiles cívicos e oficiais.

Decisão suspende piso

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu neste domingo (4) o piso salarial da enfermagem.

A decisão vai valer até que estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades do setor informem o impacto financeiro para os atendimentos e riscos de demissões por conta da implementação do piso - o prazo é de 60 dias.

O ministro tomou a decisão individualmente, mas ela será será levada para análise dos outros colegas no plenário virtual. A data está marcada para sexta (9).

Barroso é relator de uma ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços que argumenta que o piso da enfermagem é "insustentável" e pode colapsar o setor.

O ministro avaliou que há risco de piora na prestação do serviços de saúde, especialmente no caso de hospitais públicos e Santas Casas, com a implementação do piso. As instituições indicam sinal de demissão em massa e redução de leitos ofertados.

O piso seria pago pela primeira vez nesta segunda, no valor de R$ 4.750 tanto para setor público quanto privado. O valor também é usado de referência para cálculo de salário para técnicos de enfermagem (70%), auxiliares (50%) e parteiras (50%).