Milhares de interessados

Referência em carros esporte, a Porsche fez sucesso ao explorar novos mercados. Seus utilitários esportivos, o Cayenne e o Macan, são cobiçados em todo o mundo. Este ano, a marca alemã vai se arriscar em outro segmento, o de elétricos. E já começou bem, antes mesmo de lançar. Até o momento, 30 mil interessados já reservaram o Taycan, que será apresentado, oficialmente, daqui a 40 dias, no Salão de Frankfurt, na Alemanha.

O Taycan será o primeiro Porsche elétrico (Foto: Divugalção)

Essa alta demanda fez com que a Porsche dobrasse a meta de produção para o primeiro ano de comercialização do modelo, de 20 mil para 40 mil unidades. Para comprovar a intenção de compra, os interessados desembolsaram 2.500 euros, o equivalente a R$ 11 mil. As informações oficiais serão divulgadas na mostra alemã, mas a expectativa é de que o Taycan vai chegar aos 100 km/h em menos de 3,5 segundos e ultrapassar os 250 km/h de velocidade máxima. Ele será impulsionado por dois motores elétricos, um em cada eixo, alimentados por uma bateria de 400 células individuais. A potência deve ser em torno de 600 cv.

BALANÇO DE JULHO

Foram emplacados em julho 243.640 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Esse volume supera em 9,16% o alcançado em junho e é 12,03% superior ao estabelecido em julho do ano passado. O mercado de duas rodas também cresceu. Foram 90.057 emplacamentos no último mês, crescimento de 12,51% em relação a junho e de 18,12% se comparado com julho de 2018. Para Alarico Assumpção Jr, presidente da Fenabrave (entidade que representa os revendedores), a alta está diretamente atrelada aos dias úteis de vendas. “O mês de julho teve quatro dias úteis a mais do que junho, o que refletiu, positivamente, nos volumes, em dias corridos. Contudo, as vendas diárias apresentaram queda de 9,1%, passando de 15.960 unidades por dia, em junho, para 14.509 unidades/dia em julho”, alertou o executivo, lembrando que, em São Paulo, o feriado de 9 de julho influenciou na queda das vendas diárias.

DIVISÃO POR MARCAS

A Chevrolet liderou as vendas de automóveis e comerciais leves em julho no país. A marca da General Motors ficou com 17,45% do mercado, seguida pela Volkswagen, com 15,51%, e Fiat, com 13,98%. A briga da quarta à sétima posição ficou acirrada com Toyota (8,87%), Hyundai (8,29%), Renault (8,03%) e Ford (7,96%). A Jeep ficou em oitavo (5,17%), Honda em nono (4,73%) e Nissan em décimo (3,85%).

MODELOS MAIS VENDIDOS

Na disputa entre os modelos, o Onix foi novamente o líder, dessa vez somando mais que o dobro do segundo e terceiro colocados. O Chevrolet teve 20.071 unidades emplacadas contra 9.205 do Hyundai HB20 e 9.076 do Ford Ka. O Chevrolet Prisma ficou em quarto (8.377) e o Renault Kwid em quinto (8.070). Da sexta à décima posição ficaram: Volkswagen Gol (7.275), Fiat Strada (7.021), Fiat Argo (6.610), Fiat Toro (6.212) e VW Polo (6.199).

No ranking nacional, o Ford Ka ficou em terceiro, pouco atrás do Hyundai HB20 (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

MERCADO BAIANO

Na Bahia, o Chevrolet Onix somou 677 emplacamentos em julho, a segunda melhor marca do ano, atrás apenas do que conseguiu em janeiro (739). O Ford Ka continua forte no mercado estadual, com 496 licenciamentos no último mês. A terceira posição ficou com a Fiat Toro, que teve 425 picapes vendidas. O Renault Kwid ficou em quarto, com 418 unidades, e a Fiat Strada em quinto, com 356 unidades. O bom resultado desses veículos derrubou o Hyundai HB20 para sexto, com 314 unidades.

Da sétima à décima posição ficaram: Hyundai Creta (264), Chevrolet S10 (254), Chevrolet Prisma (228) e Jeep Compass (217).

Diferente do mercado nacional, Fiat Toro ficou na terceira posição na Bahia (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

VENDAS NA ARGENTINA

No mercado argentino, o segundo maior da América do Sul, o modelo mais vendido em julho foi a Toyota Hilux. A picape teve 2.355 emplacamentos e ficou na frente do Chevrolet Onix (2.281) e Toyota Etios (1.978). A quarta posição ficou com um carro produzido aqui na Bahia, o Ford Ka (1.652) e a quinta com o Toyota Yaris (1.471). Da sexta à décima ficaram: Fiat Argo (1.408), Peugeot 208 (1.313), Chevrolet Prima (1.171), Toyota Corolla (1.161) e Chevrolet Cruze (1.155).

CAMPO DE PROVAS

O campo de provas da General Motors em Indaiatuba (SP) está completando 45 anos este mês. A GM anunciou que irá investir R$ 60 milhões em uma nova pista e em equipamentos extras para validação de sistemas avançados de conectividade, segurança e eficiência energética.